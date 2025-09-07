Festival Bières en boucle : succès confirmé pour la 2e édition à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

DIAPORAMA • La Citadelle de Besançon a accueilli, samedi 6 septembre 2025, la deuxième édition du festival Bières en boucle. Organisé par le bar local Bières & Caetera, l’événement a rassemblé de nombreux visiteurs venus profiter d’une soirée festive sous un soleil généreux.

Au programme : la découverte et la dégustation de bières artisanales issues de brasseries de l’est de la France, mais aussi des alternatives sans alcool grâce au stand La Softerie.

Côté ambiance musicale, plusieurs artistes se sont succédés sur scène, parmi lesquels Dj Robine, Sorg, Selva Sonora et Sylvain, offrant une bande-son éclectique et chaleureuse aux festivités.

Cette deuxième édition confirme le succès du festival, qui a su allier convivialité, produits locaux et musique en plein air, dans le cadre exceptionnel de la Citadelle.