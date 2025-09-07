Dimanche 7 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Evénements

Festival Bières en boucle : succès confirmé pour la 2e édition à Besançon

Publié le 07/09/2025 - 08:55
Mis à jour le 07/09/2025 - 08:15

DIAPORAMA • La Citadelle de Besançon a accueilli, samedi 6 septembre 2025, la deuxième édition du festival Bières en boucle. Organisé par le bar local Bières & Caetera, l’événement a rassemblé de nombreux visiteurs venus profiter d’une soirée festive sous un soleil généreux.

1/13 - © Elodie R.
2/13 - © Elodie R.
3/13 - © Elodie R.
4/13 - © Elodie R.
5/13 - © Elodie R.
6/13 - © Elodie R.
7/13 - © Elodie R.
8/13 - © Elodie R.
9/13 - © Elodie R.
10/13 - © Elodie R.
11/13 - © Elodie R.
12/13 - © Elodie R.
13/13 - © Elodie R.

Au programme : la découverte et la dégustation de bières artisanales issues de brasseries de l’est de la France, mais aussi des alternatives sans alcool grâce au stand La Softerie.

Côté ambiance musicale, plusieurs artistes se sont succédés sur scène, parmi lesquels Dj Robine, Sorg, Selva Sonora et Sylvain, offrant une bande-son éclectique et chaleureuse aux festivités.

Cette deuxième édition confirme le succès du festival, qui a su allier convivialité, produits locaux et musique en plein air, dans le cadre exceptionnel de la Citadelle.

bière Citadelle de Besançon festival "Bières en boucle"

Publié le 7 septembre à 08h55 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Evénements

JURA (39)
Evénements

Le Jura fête ses vins et ses terroirs jusqu’en janvier 2026

Le vignoble jurassien met à l’honneur ses bulles et ses traditions à travers une série de rendez-vous festifs et culturels. Entre l’anniversaire de l’AOC Crémant du Jura, l’opération nationale Vignobles en Scène et le retour attendu de la Percée du Vin Jaune, l’automne-hiver 2025-2026 s’annonce animé.

crémant grande saline terroir vin vin de paille week-end du chat perche
Publié le 6 septembre à 16h00 par Alexane
Besançon
Evénements Vie locale

Pendant quatre jours, les Instants gourmands investissent la place Granvelle

Ce jeudi 28 août 2025 la maire de Besançon, Anne Vignot a inauguré le lancement des quatre journées consacrées aux Instants gourmands. Le célèbre festin culinaire bisontin qui prend chaque année ses quartiers sur la promenade Granvelle se tiendra cette année du 28 au 31 août 2025. Pour l’occasion, l’événement célèbrera à la fois sa 30e édition et les 50 ans de jumelage avec la commune de Neuchâtel. 

granvelle instants gourmands office du commerce et de l'artisanat ville de besançon
Publié le 28 aout à 17h50 par Elodie Retrouvey
Besançon
Evénements Société

Besançon : une “scène de crime” pour dénoncer les violences subies par les animaux dans les abattoirs

Dans le cadre de la Journée mondiale pour la fin du spécisme ce samedi 30 août 2025, l'association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires L214 va dresser une scène de crime au centre-ville de Besançon. L'objectif : sensibiliser le grand public aux violences subies par les animaux dans les abattoirs.

abattoir animaux Besançon
Publié le 21 aout à 16h43 par Eddy R.
Besançon
Evénements

Les Instants gourmands : le rendez-vous culinaire revient à Besançon

 Les Instants gourmands reviennent à Besançon pour fêter leur 30e anniversaire, du 28 au 31 août 2025. Une cinquantaine de chalets seront installés sur la place Granvelle pour célébrer la gastronomie locale, mettre en avant les producteurs et artisans de la région, et accueillir les quelques 12000 visiteurs attendus.

instants gourmands place granvelle producteurs locaux
Publié le 16 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Morbier
Evénements

Morbier en fête pour la 34e édition du concours du célèbre fromage

Ce vendredi 22 août 2025, la ville de Morbier accueille deux événements à ne pas manquer : l’inauguration du Sentier du Morbier et le concours du meilleur Morbier. Près de 3000 visiteurs sont attendus pour cette journée festive, qui met à l’honneur l’AOP éponyme de la ville avec plus de 40 exposants et diverses animations.

concours interprofessionnel Fête du morbier inauguration sentier
Publié le 22 aout à 14h40 par Salomé F. • Membre
Besançon
Evénements Sport

Tout Besançon vole revient les 23 et 24 août : le programme et l’appel à bénévoles

La deuxième édition de Tout Besançon vole se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 août 2025 à port Douvot, à Besançon. L’événement, organisé par l’association Besançon Vol Libre, propose un programme élargi, gratuit et accessible à tous, avec pour ambition de faire découvrir et partager les disciplines du vol libre dans une ambiance conviviale. Pour mener cet évènement à bien, un appel à bénévoles est lancé…

baptême de l'air biplace parapente tout besancon vole
Publié le 17 aout à 11h30 par Alexane
Fraisans
Culture Evénements

No Logo 2025 démarre complet avec la Fonky Family et Burning Spear

La 12e édition du festival No Logo a débuté ce vendredi 8 août aux Forges de Fraisans, dans le Jura. Pour cette première journée, le site affichait complet, à l'image de l'ensemble de l'évènement. le public a pu profiter d'une porgrammaton énergique voire nostalgique avec notamment la Fonky Family, Kanka, David Rodigan et Burning Spear sur scène.

concert dub festival no logo musique rap reggae
Publié le 9 aout à 09h30 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Evénements

Le festival de l’agriculture revient les 23 et 24 août 2025 à Boursières

Les samedi et dimanche 23 et 24 août 2025, le festival de l’agriculture revient pour une nouvelle édition intitulée "Venez, on Labour’sière !". Organisé cette année dans le canton de Fresne-Scey, cet évènement se veut réunir le monde agricole et le grand public autour d’une "passion commune" pour l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.

agriculture festival jeunes agriculteurs de haute-Saône
Publié le 5 aout à 15h00 par Salomé F. • Membre

