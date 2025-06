Festival Grandes Heures Nature : c’est ce week-end !

Du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2025, le parc Chamars se transforme en terrain de jeu à ciel ouvert pour accueillir le festival Grandes heures nature. Au programme : des initiations sportives, des animations pour tous les âges, des shows et une immersion totale dans l’univers du plein air. Plus de 25.000 visiteurs sont attendus pour faire le plein de sensations… et de nature !

Entièrement gratuit, le village d’associations et de partenaires installé au cœur de Besancon, dans l’écrin de nature et de verdure du parc Chamars, conduira les près de 25 000 visiteurs à la découverte de thématiques diverses toutes reliées à l’univers outdoor. Dans les allées de ce village, sous la canopée du parc Chamars et sur les bords du Doubs, plusieurs espaces ainsi que de nombreuses animations et initiations aux pratiques sportives outdoor : vol libre, slackline, tyrolienne, canoë-kayak, cyclisme… De quoi intéresser petits et grands, initiés et experts de l’univers outdoor.

5 thématiques structurent le Village :

Un espace dédié à l’éco-tourisme et à l’itinérance, permettant aux visiteurs de se projeter sur de nouvelles modalités pour vivre ses vacances

Un espace liant santé et sport outdoor qui présentera l’ensemble des bons gestes et bonnes pratiques à adopter lors de sessions d’outdoor

Un espace conférences, proposé par l’Université Marie et Louis Pasteur qui offrira un programme de 14 conférences centrées sur l’outdoor

Un espace initiations sportives et équipementiers sur lequel mettre à l’épreuve sa tenue sportive ou au contraire trouver son futur équipement

Un pôle autour de l’eau, ressource fragile et précieuse.

En complément, d’autres exposants partenaires accueilleront les participants sur leurs stands centrés sur le sport et l’outdoor (la Maif via son programme Sport Planète, le SDIS 25 avec des démonstrations de sauvetage par des groupes spécialisés).

Le Village intègre également en son cœur, autour de la fontaine du Parc Chamars, une zone de détente où il sera possible de déguster les produits locaux proposés par les acteurs de l’espace buvette/ restauration.

Pendant tout le week-end

Plusieurs équipementiers seront sur place pour vous présenter leurs gammes de produits et leurs nouveautés sur les sports outdoor. L’occasion de découvrir les dernières innovations ou les technologies de pointe pour vos pratiques outdoor, du pratiquant amateur au plus aguerri.

La participation aux initiations sportives encadrées se fait tout le week-end sur inscription gratuite directement depuis l’application mobile Besançon Grandes Heures Nature.

Comment ça marche ? Anticipez et préparez votre visite sur le Festival :

Téléchargez l’application gratuite Besançon Grandes Heures Nature : Créez votre compte et explorer les ateliers proposés : brique Festival / Animations du Village / Ateliers sportifs Choisissez vos activités, sélectionnez un créneau et le tour est joué

L'Ekiden en ouverture

Bien qu’il ne soit pas un véritable spectacle, l’Ekiden ouvrira le Festival en mode show avec 2000 sportives et sportifs se relayant jusqu’au bout de la nuit pour accomplir collectivement leur marathon. Dans une ambiance afterwork par une belle soirée de juin, la dimension sportive sera complétée par la ferveur des speakers, l’énergie du DJ et les effets lumineux lors des passages de relais.

Samedi soir, place aux finales de l’Open national d’escalade. 10 grimpeurs élites (5 hommes / 5 femmes) parmi les meilleurs de l’Est de la France viendront faire le show devant plusieurs milliers de spectateurs. DJ, direct live sur écran géant et scénographie lumineuse sur la structure sportive : tout est prévu pour un véritable temps de sport spectacle sur les bords du Doubs.

2025 c’est aussi le retour de la grande traversée en Highline ! Cette ligne de plus de 800 m de long, reliant le Fort de Bregille et la majestueuse Tour du roi de la Citadelle, sera réinstallée spécifiquement cette année par une association locale (Slack Passion) Deux sessions de démonstration sont prévues le samedi (14h/17h) et le dimanche (13h/16h), pour un temps de spectacle vertigineux, à admirer depuis la Base outdoor Grandes Heures Nature / Parc de la Rhodiacéta ainsi que depuis la SMAC Rodia.

Pour accéder au Village du Festival outdoor, deux modes de déplacement :