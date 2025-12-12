Fiction et histoire à l’honneur aux prix de l’Alac : Noham Selcer et Sébastien Freidig primés

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Noham Selcer et Sébastien Freidig sont les lauréats des prix littéraires 2025 de l’Association du Livre et des Auteurs comtois (ALAC), avec le soutien du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. La cérémonie a eu lieu lundi 9 décembre 2025 à l’Hôtel de Région à Besançon, en présence du représentant de la Région, Loïc Niepceron, qui a remis les chèques au deux lauréats.

Le prix Marcel Aymé 2025, qui couronne un ouvrage de fiction (roman)

Cette année il a été attribué à un jeune professeur de mathématiques, Noham Selcer, pour son premier roman Les Chaînes de Markov, édité chez Gallimard.

"Une chaine de Markov est un processus mathématique dont se servent les météorologues, les physiciens pour prévoir des changements à partir de l’observation du présent. Ainsi Ezra, jeune enseignant en mathématiques, pense-t-il anticiper les aléas de sa vie amoureuse en appliquant ces calculs au couple qu’il forme avec Eve, sa petite amie, professeur de Français, et fille de la vieille noblesse catholique de Besançon." Un roman qui sort du lot.

Le Prix Lucien Febvre, qui distingue un livre à caractère historique

Cette année, il a été décerné au commandant Sébastien Freidig pour son ouvrage Sapeurs-pompiers de Besançon, 500 ans d’histoire, 1524-2024, en présence de son éditeur, Alain Mendel, fondateur des éditions du Sékoya à Besançon.

"Illustré de plus de 500 photos, il constitue une référence et un authentique ouvrage historique sur les sapeurs-pompiers de Besançon. Vous y découvrirez l’organisation, les évolutions humaines, matérielles et technologiques mises en œuvre pour lutter contre ce fléau, les combats livrés au quotidien pour la vie, ainsi que les faits marquants précisément relatés à travers cinq siècles d’histoire." Un impressionnant ouvrage qui restera dans les annales de la ville.

Chacun des deux prix est doté d’un montant de 3.000 euros grâce à la subvention du conseil régional.

Infos +

Les Chaînes de Markov, de Noham Selcer, Éditions Gallimard, 21,50 euros.

Sapeurs-pompiers de Besançon, 500 ans d’histoire, 1524-2024, Éditions du Sekoya, 39 euros

Article écrit par Bernadette Cordier