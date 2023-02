Fin des mesures Covid-19 : retour à la normale, y compris pour les arrêts de travail

Les règles liées au Covid-19 :

1. Les personnes testées positives au Covid-19 ne doivent plus s’isoler systématiquement (mais doivent continuer de respecter les gestes barrières, se faire tester et télétravailler si possible).



2. Les personnes "contact" ne doivent plus obligatoirement réaliser un test de dépistage 2 jours après avoir appris leur situation. De même, le téléservice "lister mes cas contacts" et le suivi par SMS de l’Assurance Maladie ont pris fin.



3. Le téléservice "déclare.ameli" qui permettait d’avoir un arrêt de travail dérogatoire est supprimé. Désormais, seul le médecin pourra prescrire un arrêt de travail, si l’état de santé du malade ne lui permet pas de travailler.

Retour des règles à respecter pour les arrêts de travail

En cas d’arrêt de travail, désormais, les règles sont celles du droit commun. C’est-à-dire qu’il faut impérativement envoyer son arrêt de travail à l’Assurance Maladie et à son employeur dans un délai de 48 heures. Des sanctions pourront être appliquées en cas d’envoi tardif. Toutes les règles à respecter sont disponibles sur le site ameli.

L’Assurance Maladie de Côte-d’Or rappelle également qu’elle ne contacte plus les personnes testées positives au Covid-19 ni leur cas contact dans le cadre du contact tracing.

Au plus fort de la crise sanitaire, et durant plus de 2 ans, l’Assurance Maladie et ses 500 collaborateurs en Côte-d’Or sont restés mobilisés pour protéger les assurés, mettre en œuvre les nombreuses mesures exceptionnelles liées aux arrêts maladie, à la vaccination, aux tests de dépistage et répondre aux sollicitations des assurés Côte-d’Oriens.