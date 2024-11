Fonction publique : grosse mobilisation attendue le 5 décembre 2024 y compris à Besançon

Les agents de la fonction publique sont appelés à une journée d’action, de manifestation et de grève sur l’ensemble du territoire le jeudi 5 décembre 2024 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Fonction publique. De son côté, l’Union Départementale FO soutient le mouvement et appelle à une mobilisation d'ampleur, "au-delà des journées de grève isolées".

En réponse aux appels à la grève de l’intersyndicale, une grosse journée de mobilisation nationale est prévue dans la fonction publique le jeudi 5 décembre 2024. Enseignants, personnels de l’éducation, AESH, partenaires de l’école et plus largement les fonctionnaires sont ainsi invités à se mobiliser.

À Besançon, le rassemblement est prévu à 10h30 devant la gare et le pôle administratif Viotte. Pour Montbéliard, le rendez-vous est fixé à 15h devant le parvis de la mairie d’Audincourt et à 17h place d’Arçon pour Pontarlier.

Un mur des métiers de la fonction publique en cartons montés sera notamment érigé place de la Révolution en fin de manifestation à Besançon.

La mobilisation vient en réponse des "attaques de toutes parts" en direction de la fonction publique et notamment des personnels d’éducation : les derniers propos de Nicolas Sarkozy ; l’annonce du deuxième acte du "choc des savoirs", pourtant décrié par la profession par la ministre de l’éducation nationale ; le gouvernement qui projette de supprimer 4.000 postes ou encore les trois jours de carences bientôt imposés aux fonctionnaires.

D'autres mobilisations prévues les 10, 11 et 12 décembre

En réaction, l’intersyndicale appelle à une mobilisation forte et probablement reconductible, comme le soutient l’Union départementale FO du Doubs qui estime que "la grève reconductible est désormais une nécessité absolue pour faire face aux attaques incessantes du gouvernement".

D’après elle, "cette forme de lutte, et non les actions ponctuelles, est la seule capable d’inverser la tendance et de forcer le gouvernement à reculer". La grève reconductible "n’est pas simplement une alternative", elle est "l’arme essentielle pour obliger ce gouvernement à céder" insiste l’UD FO du Doubs dans son communiqué.

C’est pourquoi elle appelle en ce sens à "l’enclenchement de cette dynamique" les 10, 11 et 12 décembre.