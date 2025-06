Fuite d’acide chlorhydrique sur un parking à Port-sur-Saône

Selon la préfecture, la fuite provient d’un camion-citerne présent le parking de l'entreprise Eurosérum à Port-sur-Saône. "Dès le déclenchement de l’alerte, les services de secours sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux et stopper la fuite. Les salariés présents sur le site ont été immédiatement confinés par mesure de précaution", souligne la préfecture en indiquant qu’un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l’entreprise.

"Grâce à la mobilisation rapide et coordonnée des sapeurs-pompiers, des services de l’État et de l’entreprise, la fuite a pu être contenue et stoppée (…) L’intervention se poursuit pour traiter l’acide qui s’est écoulé de la citerne. L’activité de l’entreprise a repris", nous est-il précisé. Des mesures de suivi par l'Office français de la biodiversité sont mises en œuvre.

Aucun blessé n’est à déplorer.