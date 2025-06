Génius Résidence Services : un concept inédit au cœur du nouveau pôle Viotte à Besançon

PUBLI-INFO • Située au cœur du nouveau pôle Viotte à Besançon, la Résidence Services Génius incarne un projet novateur mêlant, en un même lieu, deux offres complémentaires de logements meublés : d’un côté, des appartements gérés par l’ADMR du Doubs à destination des seniors ; de l’autre, des logements pensés pour des courts et moyens séjours gérés par SMCI Services, destinés à une clientèle mobile : professionnels en mission, touristes ou étudiants.

Ce mélange d’usages inédit fait de la Résidence Services Génius une résidence unique dans son genre. Elle encourage la mixité intergénérationnelle, en favorisant les rencontres entre seniors et actifs dans des espaces communs tels que le restaurant, le hall d’accueil ou encore les lieux de détente partagés.

Au-delà de sa vocation sociale, cette mutualisation intelligente des services et des espaces permet aussi de réduire les coûts de fonctionnement, rendant l’offre plus accessible financièrement pour tous les publics concernés. Un modèle souple, humain et économiquement pertinent.

Zoom sur l’offre Génius Résidence Meublés : des logements tout confort pour courts et moyens séjours

Gérée par SMCI Services, l’offre de logements meublés de la résidence Génius comprend 27 appartements entièrement équipés, allant de 24 à 42?m², capables d’accueillir de 1 à 4 personnes. Pensés pour offrir un maximum de confort et de flexibilité, ces logements s’adressent à une clientèle en mobilité temporaire pour des séjours de 1 semaine à plusieurs mois (8 logements sont destinés aux courts séjours de 1 à 4 semaines, 19 logements sont destinés aux moyens séjours supérieurs à 1 mois), qu’il s’agisse de professionnels, d’étudiants ou de touristes de passage.

Chaque appartement dispose d’un aménagement complet : TV, cuisine équipée, mobilier moderne, ainsi que des prestations de standing telles que plancher chauffant et rafraîchissant, baies vitrées, "Plein lumière" et loggias privatives.

“Nous avons voulu offrir un hébergement flexible et chaleureux, sans compromis sur la qualité de vie”, explique Patrick-Olivier Equoy, directeur général du groupe SMCI, "que ce soit pour quelques jours ou plusieurs mois, chaque résident bénéficie d’un logement confortable dans un cadre vivant et bien desservi, au meilleur prix.”

Des services à la carte pour un séjour sur mesure

La Résidence Services Génius propose une palette de services personnalisables : accueil, conciergerie, ménage, livraison de repas, laverie, changement du linge, accès aux espaces communs... Autant de prestations conçues pour simplifier le quotidien et répondre aux attentes d’une clientèle exigeante.

Grâce à la mutualisation avec la résidence seniors voisine, cette offre de standing reste compétitive en termes de tarif, offrant une alternative souple, moderne et conviviale.

Un emplacement stratégique et apaisé

Située en plein cœur du quartier Viotte, véritable pôle multimodal de Besançon, la résidence bénéficie d’une mobilité optimale : gare TGV et TER, tramway, bus, taxis, pistes cyclables, location de vélos… Tout est pensé pour faciliter les déplacements. Les commerces, services, et le centre-ville sont à quelques minutes à pied, tout comme le parc des Glacis, lieu de détente et de promenades.

Une architecture primée et écoresponsable

Imaginée par l’architecte Silvio d’Ascia, la résidence Génius a reçu le Prix National Arturbain 2024, saluant son architecture contemporaine audacieuse, parfaitement intégrée au tissu urbain. Les trois bâtiments en L, habillés de tuiles en terre cuite, conjuguent esthétique et performance énergétique. Avec 40?% des besoins couverts par la géothermie, la résidence se positionne comme un modèle de construction bioclimatique à Besançon.