Ginko propose un "Pass Tribu Noël" pour les fêtes de fin d’année

Publié le 28/11/2025 - 15:36
Mis à jour le 28/11/2025 - 12:57

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Ginko propose un Pass Tribu Noël du 30 novembre au 31 décembre 2025.

© Élodie R.
© Élodie R.

Avec le PASS 24h Tribu Noël, vous voyagez à volonté de deux à cinq personnes sur les lignes bus et tram pendant 24h pour 4 €.

Où acheter le PASS 24h Tribu Noël ?

  • à bord des bus
  • aux distributeurs automatiques des stations tram et de la ligne L3
  • à l’agence Ginko Mobilités place de la Révolution
  • dans les Relais Ginko
  • à la boutique Mobilignes (en Gare SNCF Viotte)
  • En ligne sur www.ginko.voyage

Le PASS 24H Tribu Noël est utilisable sur le réseau Ginko du 30 novembre  au 31 décembre 2025 (hors samedis gratuits).

+ de bus les samedis après-midi précédant Noël

  • L4 : un bus toutes les 8 à 10 minutes
  • Ligne 8 : un bus toutes les 10 à 15 minutes

Les parkings relais

Stationnez votre voiture et rejoignez rapidement votre destination en bus  ou en tram. Entrée libre. Ouverture automatique de la barrière. Sortie : présentez simplement sur la borne de sortie titre de transport validé  dans la journée (gratuit le samedi).

Six Parkings Relais à votre service : Micropolis, Ile de France, Hauts du Chazal, Temis, Vesoul, Fort Benoit.

ginko pass tribu Noël

Publié le 28 novembre à 15h36 par Hélène L.
