Ginko propose un "Pass Tribu Noël" pour les fêtes de fin d’année

Avec le PASS 24h Tribu Noël, vous voyagez à volonté de deux à cinq personnes sur les lignes bus et tram pendant 24h pour 4 €.
Où acheter le PASS 24h Tribu Noël ?
- à bord des bus
- aux distributeurs automatiques des stations tram et de la ligne L3
- à l’agence Ginko Mobilités place de la Révolution
- dans les Relais Ginko
- à la boutique Mobilignes (en Gare SNCF Viotte)
- En ligne sur www.ginko.voyage
Le PASS 24H Tribu Noël est utilisable sur le réseau Ginko du 30 novembre au 31 décembre 2025 (hors samedis gratuits).
+ de bus les samedis après-midi précédant Noël
- L4 : un bus toutes les 8 à 10 minutes
- Ligne 8 : un bus toutes les 10 à 15 minutes
Les parkings relais
Stationnez votre voiture et rejoignez rapidement votre destination en bus ou en tram. Entrée libre. Ouverture automatique de la barrière. Sortie : présentez simplement sur la borne de sortie titre de transport validé dans la journée (gratuit le samedi).
Six Parkings Relais à votre service : Micropolis, Ile de France, Hauts du Chazal, Temis, Vesoul, Fort Benoit.