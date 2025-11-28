Ginko propose un "Pass Tribu Noël" pour les fêtes de fin d’année

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Ginko propose un Pass Tribu Noël du 30 novembre au 31 décembre 2025.

Avec le PASS 24h Tribu Noël, vous voyagez à volonté de deux à cinq personnes sur les lignes bus et tram pendant 24h pour 4 €.

Où acheter le PASS 24h Tribu Noël ?

à bord des bus

aux distributeurs automatiques des stations tram et de la ligne L3

à l’agence Ginko Mobilités place de la Révolution

dans les Relais Ginko

à la boutique Mobilignes (en Gare SNCF Viotte)

En ligne sur www.ginko.voyage

Le PASS 24H Tribu Noël est utilisable sur le réseau Ginko du 30 novembre au 31 décembre 2025 (hors samedis gratuits).

+ de bus les samedis après-midi précédant Noël

L4 : un bus toutes les 8 à 10 minutes

Ligne 8 : un bus toutes les 10 à 15 minutes

Les parkings relais

Stationnez votre voiture et rejoignez rapidement votre destination en bus ou en tram. Entrée libre. Ouverture automatique de la barrière. Sortie : présentez simplement sur la borne de sortie titre de transport validé dans la journée (gratuit le samedi).

Six Parkings Relais à votre service : Micropolis, Ile de France, Hauts du Chazal, Temis, Vesoul, Fort Benoit.