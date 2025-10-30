Jeudi 30 Octobre 2025
Besançon
Culture

Grande vente de livres des bibliothèques municipales de Besançon

Publié le 30/10/2025 - 17:00
Mis à jour le 30/10/2025 - 16:21

Afin de donner une seconde vie aux ouvrages, la Ville de Besançon organise une grande vente de livres le samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025 au Centre Nelson Mandela à Planoise.

© Ville de Besançon
© Ville de Besançon

Aussi appelée "désherbage", cette vente de livres permet aussi de "faire de la place au sein des rayons des bibliothèques", indique la Ville qui souligne que les associations pourront récupérer les invendus gratuitement, dès le lundi suivant.

Des livres à deux euros

Parmi les ouvrages proposés, on retrouvera des romans bien sûr, mais également des livres d’art de cuisine, des partitions, des BD, des albums pour enfants ou encore des CD. Ces derniers seront au prix unitaire de deux euros.

"Les fonds récoltés permettront aux bibliothèques d’acheter de nouveaux ouvrages. En moyenne, ce sont près de 7.200 livres et 3.000 CD qui sont vendus chaque année", nous précise-t-on.

Infos +

  • Vente de livres le samedi 15 novembre entre 9h00 et 18h00 et le dimanche 16 novembre entre 9h00 et 13h00, salle au Centre Nelson Mandela à Planoise (salle polyvalente, 13 av. de l’Île de France).

Publié le 30 octobre à 17h00 par Hélène L.
