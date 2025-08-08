“Happy Batday” : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

À l’occasion des dix ans de classement de plusieurs réserves naturelles régionales cavités à chiroptères, la CPEPESC de Franche-Comté organise un ensemble d’animations originales sur les chauves-souris. Sur plusieurs jours, c’est également l’occasion de célébrer la nuit Internationale de la chauve-souris.

Ces mammifères sont "mal connus" selon la réserve naturelle régionale réseau de cavités à chiroptères. Pourtant, ce sont 36 espèces différentes qui sont référencées en métropole.

Programmation des événements :

Il est important de noter que ces événements sont sur inscription obligatoire auprès de Aurélien Bataille : 03 81 88 66 71

Ils sont tous gratuits et tout public. Il faudra prévoir des lampes, des vêtements adaptés, chapeaux, eau et chaussures de marche. Toutes les activés dépendront également des conditions météorologiques.

Vendredi 15 août, Echenoz-la-Méline, Haute-Saône :

A 18h30 les participants partiront pour marche d’une heure dans la réserve. Les places sont limitées à 60 personnes. A la fin de cette marche, un autre apéritif dinatoire est proposé, cette fois-ci avec un spectacle : "Le chercheur fou et les chauves-souris". Un spectacle avec humour, imagination, théâtre de rue et jonglerie.

A partir de 22h30, l’association d’astronomie Vesoul proposera une observation du ciel étoilé.

Samedi 6 septembre, Roset-Fluans, Doubs :

Cette dernière journée durera du matin jusqu’au soir. De 9h45 à 12h, une balade en nature est organisée. Il y aura une présentation de la biodiversité, des chauves-souris ainsi que des méthodes de gestion.

À 14h, des stands et des présentations seront disponible jusqu’à 17h, heure de la diffusion du film La vie des chauves-souris. Enfin, à 18h30, un dernier apéritif dînatoire est proposé.