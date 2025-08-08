Vendredi 8 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Culture Nature

"Happy Batday" : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

Publié le 08/08/2025 - 14:00
Mis à jour le 08/08/2025 - 11:50

À l’occasion des dix ans de classement de plusieurs réserves naturelles régionales cavités à chiroptères, la CPEPESC de Franche-Comté organise un ensemble d’animations originales sur les chauves-souris. Sur plusieurs jours, c’est également l’occasion de célébrer la nuit Internationale de la chauve-souris.

© Cifer88, Pixabay
© Cifer88, Pixabay

Ces mammifères sont "mal connus" selon la réserve naturelle régionale réseau de cavités à chiroptères. Pourtant, ce sont 36 espèces différentes qui sont référencées en métropole.

Programmation des événements :

Il est important de noter que ces événements sont sur inscription obligatoire auprès de Aurélien Bataille : 03 81 88 66 71
Ils sont tous gratuits et tout public. Il faudra prévoir des lampes, des vêtements adaptés, chapeaux, eau et chaussures de marche. Toutes les activés dépendront également des conditions météorologiques.

  • Vendredi 15 août, Echenoz-la-Méline, Haute-Saône :

A 18h30 les participants partiront pour marche d’une heure dans la réserve. Les places sont limitées à 60 personnes. A la fin de cette marche, un autre apéritif dinatoire est proposé, cette fois-ci avec un spectacle : "Le chercheur fou et les chauves-souris". Un spectacle avec humour, imagination, théâtre de rue et jonglerie.

A partir de 22h30, l’association d’astronomie Vesoul proposera une observation du ciel étoilé.

  • Samedi 6 septembre, Roset-Fluans, Doubs :

Cette dernière journée durera du matin jusqu’au soir. De 9h45 à 12h, une balade en nature est organisée. Il y aura une présentation de la biodiversité, des chauves-souris ainsi que des méthodes de gestion.

À 14h, des stands et des présentations  seront disponible jusqu’à 17h, heure de la diffusion du film La vie des chauves-souris. Enfin, à 18h30, un dernier apéritif dînatoire est proposé.

  • Contacts Aurélien Bataille : 03 81 88 66 71 / aurelien@cpepesc.org

c célébrations Chauves-souris happy batday

Publié le 8 aout à 14h00 par Sacha B. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Franche-Comté
Culture Nature

“Happy Batday” : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

À l’occasion des dix ans de classement de plusieurs réserves naturelles régionales cavités à chiroptères, la CPEPESC de Franche-Comté organise un ensemble d’animations originales sur les chauves-souris. Sur plusieurs jours, c’est également l’occasion de célébrer la nuit Internationale de la chauve-souris.

c célébrations Chauves-souris happy batday
Publié le 8 aout à 14h30 par Sacha B. • Membre
Fraisans
Culture

Programme, camping… Le No Logo festival 2025 commence ce vendredi, la dernière édition à Fraisans

Le No Logo Festival se tiendra du 8 au 10 août 2025 aux Forges de Fraisans pour une 12ème et dernière séance, là où tout a commencé, aux Forges de Fraisans. Les horaires des concerts sont disponibles, de quoi rendre les festivaliers impatients à quelques heures de l'ouverture du site...

concert festival no logo musique no logo reggae
Publié le 8 aout à 08h30 par Alexane
Besançon
Culture Loisirs

Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #3 avec Les Sandales d’Empédocle et Reservoir Books

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Michel, Laëtitia et Bruno des Sandales d'Empédocles et Reservoir Books se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 6 aout à 08h00 par Salomé F. • Membre
Grand Besançon Métropole
Culture

Quelles sont les sorties ciné au mois d’août dans les cinémas Mégarama et Victor Hugo à Besançon ?

Qu’il fasse chaud ou froid, aller au cinéma est toujours une bonne idée sortie en solo, en couple, entre amis et en famille. Voici les films qui sortiront dans les cinémas Mégarama Beaux-Arts et Ecole Valentin ainsi qu’au cinéma Victor Hugo à Besançon, ainsi que les rediffusion à ne pas manquer pour se (re)faire plaisir…

cinéma cinéma mégarama cinéma megarama ecole valentin cinéma victor hugo film Mégarama Beaux-Arts vacances
Publié le 5 aout à 17h00 par Alexane
Doubs
Culture Loisirs

“L’amour après moi” : le nouveau roman de Fabrice Frichet, ancien élu du Doubs

"Et si l’amour de soi était le point de départ de tous les autres ?" : sorti en juillet 2025, ce septième ouvrage de Fabrice Frichet, coach en développement personnel et ancienne figure politique du nord du Doubs, nous livre une histoire "intime et universelle, portée par une plume sensible et lumineuse".

Fabrice Frichet roman sortie littéraire
Publié le 4 aout à 17h00 par Salomé F. • Membre

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Sondage

 32
ciel dégagé
le 08/08 à 15h00
Vent
1.4 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
34 %
 