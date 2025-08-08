“Happy Batday” : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

Ces mammifères sont "mal connus" selon la réserve naturelle régionale réseau de cavités à chiroptères. Pourtant, ce sont 36 espèces différentes qui sont référencées en métropole.
Programmation des événements :
Il est important de noter que ces événements sont sur inscription obligatoire auprès de Aurélien Bataille : 03 81 88 66 71
Ils sont tous gratuits et tout public. Il faudra prévoir des lampes, des vêtements adaptés, chapeaux, eau et chaussures de marche. Toutes les activés dépendront également des conditions météorologiques.
- Vendredi 15 août, Echenoz-la-Méline, Haute-Saône :
A 18h30 les participants partiront pour marche d’une heure dans la réserve. Les places sont limitées à 60 personnes. A la fin de cette marche, un autre apéritif dinatoire est proposé, cette fois-ci avec un spectacle : "Le chercheur fou et les chauves-souris". Un spectacle avec humour, imagination, théâtre de rue et jonglerie.
A partir de 22h30, l’association d’astronomie Vesoul proposera une observation du ciel étoilé.
- Samedi 6 septembre, Roset-Fluans, Doubs :
Cette dernière journée durera du matin jusqu’au soir. De 9h45 à 12h, une balade en nature est organisée. Il y aura une présentation de la biodiversité, des chauves-souris ainsi que des méthodes de gestion.
À 14h, des stands et des présentations seront disponible jusqu’à 17h, heure de la diffusion du film La vie des chauves-souris. Enfin, à 18h30, un dernier apéritif dînatoire est proposé.
- Contacts Aurélien Bataille : 03 81 88 66 71 / aurelien@cpepesc.org