Vendredi 19 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Sancey
Faits Divers

Huit veaux meurent dans l’incendie d’un bâtiment agricole à Sancey

Publié le 19/09/2025 - 17:30
Mis à jour le 19/09/2025 - 17:30

Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés vendredi 19 septembre 2025 peu avant 10h00 rue des corvées à Sancey.

© Élodie R.
© Élodie R.

Le bâtiment, construit en charpente bois et métal, était déjà totalement embrasé à l’arrivée des secours. Le feu s’était généralisé au fourrage, estimé à 400 tonnes.

Un tracteur ainsi qu’une presse à balles rondes ont également été détruits. Huit veaux et un chat ont malheureusement péri dans le sinistre. Deux veaux sont disparus.

Grâce à la réactivité des secours, la salle de traite a pu être préservée. Un dispositif hydraulique composé de quatre lances à main et d’une lance-canon a été déployé.

pompiers

Publié le 19 septembre à 17h30 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 24.34
ciel dégagé
le 19/09 à 18h00
Vent
1.6 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
68 %
 