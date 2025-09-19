Huit veaux meurent dans l’incendie d’un bâtiment agricole à Sancey

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés vendredi 19 septembre 2025 peu avant 10h00 rue des corvées à Sancey.

Le bâtiment, construit en charpente bois et métal, était déjà totalement embrasé à l’arrivée des secours. Le feu s’était généralisé au fourrage, estimé à 400 tonnes.

Un tracteur ainsi qu’une presse à balles rondes ont également été détruits. Huit veaux et un chat ont malheureusement péri dans le sinistre. Deux veaux sont disparus.

Grâce à la réactivité des secours, la salle de traite a pu être préservée. Un dispositif hydraulique composé de quatre lances à main et d’une lance-canon a été déployé.