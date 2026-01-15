“Icar” : un bus numérique pour amener de la technologie et de la culture dans les communes du Doubs

VIDEO • Appelé "Icar", le bus numérique a été officiellement inauguré ce 14 janvier 2026 au collège Claude Girard à Châtillon-le-Duc en présence du Département du Doubs, instigateur de cette nouveauté. Ses missions ? Proposer des ateliers numériques autour de l’intelligence artificielle, des ressources numériques du département ou encore la création de revues artisanales dans les collèges et médiathèques…

Icar a été pensé à travers le programme "Bibliothèques numérique de référence" porté par le ministère de la Culture.

Pour Christine Bouquin, la présidente du Département du Doubs, Icar "c’est le numérique et la culture diffusée sur le territoire". En effet, le bus numérique a pour vocation de se rendre aussi bien dans les collèges, comme ici à Châtillon-le-Duc, ou encore dans les médiathèques des communes du Doubs.

Créations de podcasts, diffusions d’œuvres numériques, jeux vidéo…

"Les possibilités sont infinies", indique enthousiaste Lucie Bridou, directrice de la médiathèque départementale. Les ateliers proposés varient tous des deux mois.

Le mois de janvier et de février seront consacrés à la réflexion autour de l’intelligence artificielle avec notamment des ateliers sur la création numérique d’œuvre d’art sur les murs de la commune. Un deuxième thème se tiendra autour des ressources numériques du Département du Doubs. Le mois de mars et avril seront, eux, l’occasion de proposer du découpage vinyle (pour créer des stickers, de la signalétique…) et de la création de revues artisanales (autour du fanzine).

Et du côté des coûts ?

Le dispositif a coûté un million d’euro, réparti entre le Département du Doubs et la direction régionale des affaires culturelles (Drac).