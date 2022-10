Idée randonnée : la Pisseur, la cascade du bout du monde et la voie celtique

Proposée par visorando, cette courte randonnée vous emmènera au pied de la cascade du Bout du Monde, sur une ancienne voie romaine et vous offrira un superbe point de vue sur la vallée du Doubs. Attention ! Malgré sa brièveté, elle est sportive et demande un pied aguerri.

Durée moyenne: 1h25

Distance : 3.25km

Dénivelé positif : 178m

Difficulté : Facile

Retour point de départ : Oui

Commune : Beure (25720)

Description de la randonnée

Parking au hameau de Maillot, à l'intersection des chemins de Maillot et des Mercureaux. Balisage Trail Jaune. Des parties sans balisage.

Descendez environ 200m dans le Chemin de Maillot. Laissez les deux petits ponts à main gauche pour prendre, après le transformateur électrique, la petite rue à gauche, continuant le circuit des Grands Prés qui se transforme rapidement en un sentier. Par un petit pont de bois, vous enjamberez le ruisseau des Mercureaux.

Vous êtes au-dessus de la cascade du Bout du Monde. Grimpez ce sentier pentu, où vous pourrez voir les traces des roues cerclées de fer de nos vieilles charrettes. Aux deux tiers de la pente, grimpez sur la droite une petite sente de quelques mètres, tout juste visible, pour arriver au point de vue sur le vieux village de Beure. Mais soyez extrêmement prudent, le point de vue n'est pas sécurisé ! Revenez sur le sentier et continuez la montée en jetant un coup d'œil en contrebas à droite. Peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir la queue d'un chamois.

Quand le chemin vire à 90° et continue à monter vers le plateau d'Arguel, continuez tout droit par un sentier qui bifurque rapidement. Descendez à droite par la sente qui se rapproche du Ruisseau de la Pisseur qui a creusé de jolies petites gorges et longez-le prudemment par le sentier escarpé : les pierres, toujours humides, sont glissantes ! Après quelques mètres de descente, ne manquez pas sur la gauche, une sente qui va vers le ruisseau pour découvrir la sortie de la gorge en cascade. Vous sortez du bois sur le haut d'une pâture que vous traversez en direction du portillon en contre-bas. Ne divaguez pas dans la pâture, le sentier est communal, mais le pré est privé. Une trentaine de mètres avant le portillon, virez tout à gauche, puis longez le ruisseau pour arriver au fond d'une jolie petite reculée où la Pisseur vous offrira le charme de ses deux cascades. Arrêtez-vous à la première. Un sentier permet d'atteindre la seconde, mais attention : si la montée semble facile, le retour me semble périlleux ! Revenez vers le portillon. Partez tout de suite dans la ruelle à droite vers le Château du Bout du Monde, au pied de la cascade.

Descendez ensuite à gauche, traversant le ruisseau sur une passerelle, retrouvant le balisage. Dirigez-vous à droite vers la cascade (direction Chemin de Maillot). Après la cascade, rejoignez une petite route goudronnée que vous descendrez sur la gauche sur 250m. Repérez sur un poteau de téléphone l'invite d'une balise à grimper à droite, à l'angle du mur, dans le chemin empierré du Sert et découvrir l'ancienne voie romaine et ses ornières creusées dans la pierre (direction Bois de Peu). Peu après la voie romaine, tournez à gauche en épingle. À une grosse pierre, porteuse de balises, partez encore sur la gauche et continuez à grimper dans les buis, puis prudemment le long de la corniche jusqu'aux prairies et au point de vue sur la Vallée du Doubs agrémenté d'un banc.

Le chemin balisé repart du banc pour traverser la pâture dans sa longueur. Tournez-lui le dos et partez tout droit dans le pré pour arriver à une bifurcation. Prenez le chemin herbeux légèrement descendant à droite pour arriver à un parking de chasse.

Poursuivez à droite par le beau chemin empierré. À la sortie d'un grand virage sur la gauche, quand vous apercevez la colline en face, ne manquez pas le sentier empierré qui descend à droite le coteau boisé. Vous rejoignez le Chemin de Maillot en passant entre deux maisons. Remontez à gauche pour retrouver le parking.

Bonne randonnée !