Besançon
Faits Divers

Il exhibe ses parties intimes aux policiers dans le centre-ville de Besançon

Publié le 17/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 17/11/2025 - 11:39

Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025, les policiers ont interpellé un homme pour exhibition sexuelle et outrage dans la rue Proudhon de Besançon. 

© D Poirier
© D Poirier

Les policiers sont intervenus après qu’une personne ait appelé la police pour avoir été menacé avec une arme de poing alors qu'il se trouvait dans un bar de la rue Proudhon. 

Après les faits, l’auteur serait sorti pour attendre ensuite dans la rue. Des équipages de police ont en effet trouvé l’individu dans la rue, un verre à la main, en compagnie d'autres noctambules. D’après les agents, il aurait indiqué savoir que la présence policière le concernait et se serait rapidement montré désobligeant avec eux. Durant le contrôle de police, ses acolytes en faisaient de même et interrompaient régulièrement les policiers pour faire part de leurs récriminations sur l'activité policière en France et à Besançon. 

Aucune arme trouvé sur l'individu

Après palpation, les policiers n’ont trouvé aucune arme sur l’individu de 57 ans. L’homme a ensuite été pris à l’écart par les fonctionnaires afin de "faire l'objet d'une palpation loin du regard de tiers et de pouvoir recueillir sa version des faits sans interruptions intempestives" nous a précisé la police. Mais l’individu ne se serait pas soumis à la palpation de bonne grâce et aurait fait un esclandre en finissant par baisser son pantalon et exhiber ses parties intimes devant l'équipage police-secours. Il a aussitôt été interpellé. 

La personne qui avait appelé les policiers s’est ensuite présentée à eux et a déclaré qu'elle n'avait pas été menacée mais qu'elle avait vu l’homme armé dans le cadre d'un litige commercial concernant un tiers. Elle se réservait le droit de déposer plainte.

Le mis en cause a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. Les fonctionnaires n’ont pas déposé plainte mais l’individu sera toutefois convoqué en mai et juin 2026 par la justice. 

Publié le 17 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
