Il vole un vélo pour s’acheter de la cocaïne

Les faits se sont produits le 4 septembre 3025 vers 15h55 rue des Granges à Besançon.

Les policiers de la brigade anticriminalité ont repéré un individu signalé comme ayant dérobé un vélo en pleine rue à une dame à son insu. L'homme de 38 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Si le vélo n’a pas été retrouvé, il a tout de même reconnu son vol et l'avoir revendu aussitôt pour s’acheter de la cocaïne. Entendu pour des faits identiques datant du 1er septembre dernier, il a également reconnu le vol d’un autre vélo pour le même motif.

Il sera présent devant le tribunal de Besançon le 5 mars 2026.