Lundi 8 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Il vole un vélo pour s’acheter de la cocaïne

Publié le 08/09/2025 - 15:31
Mis à jour le 08/09/2025 - 15:41

Les faits se sont produits le 4 septembre 3025 vers 15h55 rue des Granges à Besançon.

POLICE brigade anti criminalité © Sacha.B / stagiaire mCi
POLICE brigade anti criminalité © Sacha.B / stagiaire mCi

Les policiers de la brigade anticriminalité ont repéré un individu signalé comme ayant dérobé un vélo en pleine rue à une dame à son insu. L'homme de 38 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Si le vélo n’a pas été retrouvé, il a tout de même reconnu son vol et l'avoir revendu aussitôt pour s’acheter de la cocaïne. Entendu pour des faits identiques datant du 1er septembre dernier, il a également reconnu le vol d’un autre vélo pour le même motif.

Il sera présent devant le tribunal de Besançon le 5 mars 2026.

police

Publié le 8 septembre à 15h31 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°1

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 20.99
légère pluie
le 08/09 à 15h00
Vent
1 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
82 %
 