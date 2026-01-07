Mercredi 7 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Ils taguent des vitrines et des abris bus au centre-ville de Besançon

Publié le 07/01/2026 - 16:36
Mis à jour le 07/01/2026 - 15:54

Les faits sont survenus mardi 6 janvier 2026 aux alentours de 00h40 rue des Granges à Besançon.

© Elodie R
© Elodie R

Le centre d'information et de commandement a été avisé par un opérateur du centre de supervision urbaine (via les caméras de vidéosurveillance) que deux hommes étaient en train de dégrader des vitrines du centre-ville ainsi que des abris bus à l’aide de bombes de peinture.

Grâce aux signalements transmis, les deux hommes ont vite été interpellés. Les constatations ont permis d’établir que les intéressés avaient réalisé des tags sur des vitrines de magasins ainsi que sur des abris bus.

Lors de l’interpellation, 0,88 g de résine de cannabis a été retrouvé sur l’un d’eux. Ils ont été placés en garde à vue. Âgés de 33 et 27 ans, ils ont reconnu les faits de dégradations ainsi que leur consommation de stupéfiants.

Ils seront convoqués au mois de mars 2026 devant le délégué du procureur.

dégradation police

Publié le 7 janvier à 16h36 par Hélène L.
