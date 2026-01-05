Lundi 5 Janvier 2026
Alerte Témoin
Faits Divers

Incendie à Crans Montana : un bilan définitif de 40 morts, dont 20 mineurs et neuf Français

Publié le 05/01/2026 - 08:31
Mis à jour le 05/01/2026 - 08:31

Les quarante personnes, dont vingt mineurs, décédées dans l'incendie d'un bar dans la station de ski suisse de Crans-Montana la nuit du nouvel an ont été identifiées, a annoncé la police cantonale du Valais dimanche 4 janvier 2026. 

Police en Suisse © Alexane Alfaro
Police en Suisse © Alexane Alfaro

La police a dénombré au total 21 Suisses, neuf Français dont une Franco-suisse et une Franco-israélo-britannique, six Italiens dont un Italo-emirati, une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc, selon un communiqué. Ces victimes ont entre 14 et 39 ans.

Voici les informations détaillées communiquées par la police, qui ne donne toutefois pas les noms :

  • onze Suissesses (une de 14 ans, quatre de 15 ans, une de 16 ans, une de 18 ans, une de 21 ans, deux de 22 ans et une de 24 ans)
  • dix Suisses (trois de 16 ans, un de 17 ans, trois de 18 ans, un de 20 ans, un de 21 ans et un de 31 ans).
  • deux Françaises de 26 ans et 33 ans, une Franco-suisse de 24 ans et une Franco-israélo-britannique de 15 ans
  • cinq Français (un de 14 ans, un de 17 ans, un de 20 ans, un de 23 ans et un de 39 ans)
  • deux Italiennes (de 15 ans et 16 ans)
  • trois Italiens de 16 ans et un Italo-émirati de 16 ans
  • une Belge âgée de 17 ans
  • une Portugaise âgée de 22 ans
  • un Roumain âgé de 18 ans
  • un Turc âgé de 18 ans

Par ailleurs, 119 personnes ont été blessées, dont 113 ont été identifiées jusqu'à présent. Il n'y a désormais plus de Français porté disparu, a précisé le ministère des Affaires Étrangères. Un total de 23 Français qui ont été blessés dans cet incendie. Ils "sont ou ont été pris en charge", certains étant sortis des hôpitaux, a ajouté le ministère.

Une enquête pénale ouverte

Des hôpitaux français ont par ailleurs accueilli 17 personnes de diverses nationalités. Selon les premiers éléments et des témoignages, des bougies incandescentes, fixées sur des bouteilles de champagne placées trop près du plafond du sous-sol du bar, seraient à l'origine du drame.

Une enquête pénale est ouverte visant les deux gérants français du bar qui sont soupçonnés d'"homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

(AFP)

bar décès discothèque incendie suisse

Publié le 5 janvier à 08h31 par Elodie Retrouvey
