Incendie de Crans-Montana: une équipe de médecins militaires français dépêchée en Suisse

Une équipe de médecins militaires français a été dépêchée en Suisse pour une "mission d'évaluation des blessés brûlés en vue de leur évacuation" après l'incendie meurtrier dans un bar de Crans-Montana, a affirmé vendredi 2 janvier 2026 le ministère des Armées à l'AFP.

Cette équipe, composée d'un plasticien, d'un anesthésiste et d'une infirmière spécialisée ainsi que d'un médecin des pompiers, doit arriver sur place vendredi en début d'après-midi, selon cette source.

"Elle restera plusieurs jours pour soutenir le travail des autorités sanitaires suisses" et participera à l'évaluation des personnes brûlées "en vue de leur évacuation dans les structures compétentes selon l'état des lésions".

Les services des grands brûlés en alerte en France

En France, les services des grands brûlés du Service de santé des armées ont été mis en alerte, notamment dans les hôpitaux militaires de Percy à Clamart, près de Paris, et de Sainte-Anne à Toulon "en coopération étroite avec le ministère de la Santé pour la répartition appropriée sur le court et moyen terme des patients brûlés de Suisse", a ajouté le ministère.

Trois personnes blessées dans l'incendie de Crans-Montana --deux Français et un Suisse-- étaient hospitalisées vendredi matin à Lyon et à Paris. Les autorités suisses ont demandé à la France d'accueillir huit patients supplémentaires, selon le porte-parole de la diplomatie française Pascal Confavreux.

Au moins 40 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées dans un incendie qui s'est déclenché dans un bar de la station alpine de Crans-Montana dans le canton suisse du Valais alors qu'elles fêtaient le passage à la nouvelle année.

(Source AFP)