Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
Dijon
Faits Divers Justice

Incendie d'un collège de Dijon : quatre mineurs mis en examen

Publié le 23/01/2026 - 10:16
Mis à jour le 23/01/2026 - 09:41

Quatre mineurs, dont deux travaillaient sur des points de deal, ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel qui a partiellement détruit un collège de Dijon en décembre, a indiqué vendredi le parquet.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Ces jeunes hommes, deux de 16 ans, un de 17 et un dernier de 15, ont été mis en examen dans la nuit de jeudi à vendredi pour "destruction en bande organisée par incendie" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", a précisé le procureur de la République à Dijon, Olivier Caracotch.

Le plus jeune, âgé de 15 ans, a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé, localisé hors de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les trois autres mineurs ont été placés en détention provisoire dans des établissements pénitentiaires distincts, situés dans la région, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Ces mineurs "ont reconnu leur participation à l'incendie" et expliqué avoir été "recrutés sur les réseaux sociaux et rémunérés" par une personne qui leur avait donné "une liste de bâtiments publics" à incendier, avait indiqué jeudi le procureur, en conférence de presse.

Réponse à l'action des forces de l'ordre contre le narcotrafic

"Cet incendie a bien été diligenté en réponse à l'action très résolue qui avait été menée par les autorités publiques (...) pour éradiquer le trafic de stupéfiants aux Grésilles", avait-il alors poursuivi, en annonçant à la presse la mise en examen d'une femme de 27 ans mais pour "association de malfaiteurs" seulement. Le procureur de Dijon a étayé ses propos par le fait que, "parmi les quatre mineurs, deux ont été recrutés pour travailler sur un point de deal".

Dès le lendemain de l'incendie, le 13 décembre vers 01h00 du matin, les autorités avaient évoqué "un lien" avec "les succès policiers en matière de lutte" contre le narcotrafic.

Le quartier des Grésilles, connu pour abriter plusieurs points de deal, a déjà été le théâtre de plusieurs incendies en 2025 : une salle polyvalente en juillet, une médiathèque en février et mars, un centre de formation en février. Tous ces actes sont supposés être reliés au narcotrafic.

(AFP)

collège incendie criminel mineurs mise en examen parquet Trafic de stupéfiants

Publié le 23 janvier à 10h16 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

Bourgogne-Franche-Comté
Faits Divers Société

Piratage de la carte Avantages Jeunes en Bourgogne Franche-Comté : la Région veut “rassurer” les usagers

Le 8 janvier 2026, un piratage a impacté le site de la Carte Avantages Jeunes en Bourgogne Franche-Comté. Les autorités régionales assurent dans un communiqué du 21 janvier que les données sensibles "n’ont pas été compromises" et que l’accès au service est maintenu.

carte avantages jeunes cyberattaque piratage region bourgogne franche-comte
Publié le 21 janvier à 10h15 par Alexane

