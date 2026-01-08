Incendie mortel de Crans-Montana : les propriétaires du bar auditionnés vendredi par la justice suisse

Les propriétaires français du bar de Crans-Montana, en Suisse, incendié dans la nuit du Nouvel An vont être auditionnés vendredi 9 janvier 2026, a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier, au sujet de ce couple soupçonné à ce stade de "négligences".

Ils vont être auditionnés par le ministère public à 08H00 (07H00 GMT) dans la ville suisse de Sion, capitale du canton du Valais, a détaillé jeudi cette même source. Vendredi a été décrété jour de deuil national en hommage aux victimes de cette tragédie qui a fait 40 morts et 116 blessés.

C'est la première fois que ce couple de Français, Jacques et Jessica Moretti, est entendu depuis que le ministère public valaisan a ouvert une enquête pénale à leur encontre le 3 janvier, deux jours après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés, principalement des adolescents et de jeunes adultes, dont des Français et des Italiens. Les deux Français avaient auparavant été entendus "à titre de personnes appelées à donner des renseignements".

Ces auditions devraient porter sur la situation personnelle du couple

Jacques Moretti, connu de la justice française et condamné pour une affaire de proxénétisme en 2008, et son épouse font l'objet d'une enquête pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". Ils n'ont été ni placés en détention provisoire, ni assignés à résidence, ce qui a suscité l'étonnement. De son côté, le couple a assuré dans un communiqué de son "entière collaboration" à l'enquête et qu'il "ne se dérober(ait) pas".

"Nous espérons un réveil salutaire quant à l'instruction" après cette audition vendredi, a réagi auprès de l'AFP Me Sébastien Fanti, qui représente quatre familles de blessés. "Mes mandants sont soulagés qu'enfin on les considère dans la procédure", a indiqué de son côté à l'AFP l'avocat Romain Jordan, qui conseille plusieurs familles. Ces auditions devraient porter sur la situation personnelle du couple, selon une autre source proche du dossier. "Etablir la situation personnelle des prévenus, notamment sous un angle économique, est essentiel", a souligné Me Jordan.

Au terme de l'instruction ouverte, le ministère public du Valais décidera de classer l'affaire ou d'émettre un acte d'accusation. Le drame a été provoqué, selon l'enquête, par des bougies dites "fontaines" entrées en contact avec une mousse isolante anti-bruit posée au plafond du sous-sol.

L'enquête doit notamment se pencher sur la conformité des travaux réalisés par le couple en 2015, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d'extinction ainsi que sur le respect des normes en matière d'incendie, notamment la pose de la mousse qui semble s'être très rapidement embrasée.

Mardi, la commune de Crans-Montana a reconnu qu'aucune inspection sécurité et incendie du bar n'a été effectuée depuis 2019, suscitant la consternation de certaines familles.

(Source AFP)