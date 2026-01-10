Inforoute : beaucoup de neige sur des axes du Doubs, surtout à Pontarlier

Ce samedi 10 janvier 2026 au matin, les conditions de circulation sont rendues délicates dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison de la neige et des températures proches de zéro, selon les informations communiquées par Inforoute25 à 6 heures.

Pour rappel, Météo-France place le département du Doubs en vigilance orange pour un risque de neige-verglas ce samedi 10 janvier 2026, depuis 6h.

Dans le secteur de Besançon, les températures sont comprises entre 0°C et +3°C. Des chaussées localement enneigées sont signalées notamment sur les secteurs de Saône, Ornans et Amancey. Des opérations de traitement des routes sont en cours afin d’améliorer l’adhérence. Les autorités rappellent que les conditions sont hivernales et appellent les usagers à adapter leur vitesse et à faire preuve de prudence.

La situation est similaire dans le secteur de Montbéliard, où les chaussées sont également localement enneigées. Les équipes de voirie y effectuent des opérations de traitement, et les automobilistes sont invités à réduire leur allure et à rester vigilants.

Le secteur de Pontarlier est le plus touché. Au-dessus de 400 mètres d’altitude, l’ensemble du réseau est enneigé. Les services interviennent avec des opérations de raclage et de salage en continu. Les températures varient de -2°C à +2°C, favorisant le maintien de la neige et du verglas. Là encore, les autorités recommandent une conduite adaptée aux conditions hivernales.

Les usagers sont invités à se tenir informés de l’évolution de la situation et à différer leurs déplacements si possible, ou à s’équiper en conséquence pour circuler en toute sécurité.