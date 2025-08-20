Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Après avoir capturé la scène rare d’un héron cendré tenant un silure dans son bec, le photographe et vidéaste indépendant Saysamay Soubinh a souhaité partager avec nous une autre de ses belles observations, celle d’un nid de martin pêcheur et ses habitants sur le Doubs à Besançon.

Les plans vidéos ont été tournés lors d’une observation de deux semaines, du 1er au 16 août, chemin de Mazagran à Besançon.

On y découvre un martin pêcheur qui a établi son nid à proximité directe du Doubs ce qui lui permet de trouver de petits poissons et autres petits animaux aquatiques en abondance afin de se nourrir lui et sa progéniture. En période de nourrissage, un adulte peut ainsi capturer jusqu'à 70 ou 80 poissons dans la journée, ce qui implique une activité permanente. C’est ce qu’illustre parfaitement la vidéo de Saysamay Soubinh.

Infos +

Basé à Besançon, Saysamay Soubinh exerce en tant que photographe indépendant dans des domaines variés : mariages, événements, mais aussi reportages de presse, notamment lors de manifestations sociales. "Entre deux tournages ou manif, je vais immortaliser les animaux urbains, hérons, martins-pêcheurs, etc.", confie-t-il.