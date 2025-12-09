Mardi 9 Décembre 2025
Interdit de porter une arme, il est contrôlé avec un couteau dans sa poche à Besançon

Publié le 09/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 09/12/2025 - 10:39

Dans la nuit du 7 décembre 2025, un jeune homme de 17 ans a été interpellé par la police à l’angle du boulevard Léon Blum et de la rue de Vesoul de Besançon pour port d’arme illicite. 

© D Poirier
© D Poirier

Le jeune homme a été repéré par une patrouille de police après avoir franchi un feu rouge au volant d’une voiture sans permis. 

Lors des vérifications, les agents se sont aperçus que le conducteur faisait l'objet d'un contrôle judiciaire lui interdisant de porter une arme. Or, il a remis aux policiers un couteau qu’il avait dans la poche de sa veste. 

Interpellé et placé en garde à vue, il a reconnu les faits lors de son audition. À l’issue de sa garde à vue le 8 décembre 2025, il a reçu une ordonnance pénale pour le mois de mars 2026.

Publié le 9 décembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
