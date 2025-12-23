Ivre, il arrache des barrières avec son véhicule à Besançon

Un homme de 37 ans a été interpellé par la police le 21 décembre 2025 alors qu’il était ivre au volant de sa voiture et venait d’occasionner des dégâts rue de Dole à Besançon.

L’homme a été interpellé peu avant 7h du matin alors qu’il avait un peu plus tôt arraché avec son véhicule deux barrières normalement situées sur un terre plein central de la rue de Dole.

Avant l’arrivée des policiers sur les lieux, l’homme a été retenu sur un parking par un gardien de la paix en fin de service de nuit, témoin de l’incident. D’après la police, l’avant du véhicule de l’individu a été entièrement détruit dans l’accident. Le conducteur de 37 ans était quant à lui indemne.

Les agents de police ont constaté que ce dernier était manifestement alcoolisé. Il a aussitôt été soumis à un contrôle par éthylotest, dont le résultat s’est avéré positif.

Il a ensuite été conduit au commissariat de police pour y être placé en garde à vue. Reconnaissant l’intégralité des faits, il a reçu une convocation judiciaire pour le mois de mai prochain. Il encourt une suspension de permis de conduire de 6 mois, un stage de sécurité routière et 130 euros d’amende.