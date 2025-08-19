Mardi 19 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Ivres, l’amant et la femme violentent et outragent des policiers à Besançon

Publié le 19/08/2025 - 08:27
Mis à jour le 19/08/2025 - 08:13

Dans la nuit du 13 août 2025, les policiers sont intervenus rue des Granges à Besançon pour des faits de violences volontaires aggravées, outrages et rébellion.

© D Poirier
© D Poirier

C’est lors d’une patrouille dans le centre-ville qu’un équipage de police a observé un différend entre deux hommes et une femme. Tentant d’en savoir plus sur la raison de cette dispute, les policiers sont allés à la rencontre des protagonistes qui semblaient fortement alcoolisés. 

L’un d’eux a expliqué aux agents que la jeune femme était sa concubine et qu’elle le trompait avec le second jeune homme. L’un des policiers a alors demandé sa version à la jeune femme qui s’en est alors prise physiquement au fonctionnaire en tentant de lui agripper le visage. Repoussée, elle aurait alors donné des coups de pied à un autre agent. 

L'amant s'interpose lors de l'interpellation

La mise en cause âgée de 35 ans a alors été interpellée mais celle-ci s’est rebellée lors de son menottage. En apercevant cela, l’amant de celle-ci a alors tenté d’empêcher l’interpellation. Repoussé par les agents, il aurait alors outragé un fonctionnaire par de nombreuses insultes et crachats sur le véhicule de police tout en distribuant des coups de pied dans les jambes des fonctionnaires. L’homme âgé de 30 ans a également été interpellé et placé en garde à vue. Durant son audition, il a reconnu avoir insulté et repoussé les policiers afin d’empêcher l’interpellation de son amie. Il a indiqué être très alcoolisé au moment des faits. 

Auditionnée à son tour, la femme a déclaré n’avoir aucun souvenir des événements en raison de son état alcoolisé mais a néanmoins reconnu les faits. 

Ils ont tous les deux été remis en liberté après avoir écopé d’une convocation judiciaire pour le mois de février 2026. 

alcool outrage police violence

Publié le 19 aout à 08h27 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

