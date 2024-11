J’ai testé pour vous, la nouvelle chambre d’hôtes Doubs Moment à Serre-les-Sapins

Les 22 et 23 novembre dernier, j’ai réservé la chambre d’hôtes avec vue et spa privatif de Mathilde Correia, Doubs Moment, situé à Serre-les-Sapins et ouvert depuis septembre 2024 et je l'ai testée pour vous.

Invitée à venir avec mon partenaire pour partager ce moment de détente à deux, nous sommes arrivés vers 16h30 à Serre-les-Sapins après seulement 20 minutes de route depuis Besançon. Il était possible (et même recommandé) d’arriver plus tôt afin de profiter davantage du spa, mais nos agendas respectifs ne nous l’ont pas permis. Qu’à cela ne tienne ! À notre arrivée, nous rencontrons Mathilde, la gérante qui nous accueille de son large sourire et nous propose un petit tour de notre futur "chez nous".

Le logement est en fait une dépendance de la propre maison de Mathilde, mais il dispose de son entrée indépendante. Il serait d’ailleurs presque réducteur de parler de "chambre d’hôtes" car nous découvrons en réalité un deux pièces très agréablement aménagé avec des équipements de qualité.

Découverte des lieux

Dès l’entrée, une petite cuisine est à disposition avec un petit frigo, des plaques de cuisson, un évier, un micro-ondes et les équipements permettant de se préparer facilement un thé ou un café. Une bouteille de bière locale et des petites brioches ont d’ailleurs été déposées à notre attention sur le plan de travail.

Sur la gauche, une porte à galandage dévoile une salle de douche avec WC et une grande douche. Puis vient le salon qui deviendra rapidement notre coin détente puisqu'un goûter a déjà été dressé pour nous sur la table basse. Le canapé est large et confortable. Ici pas de télévision, et ce n’est pas pour nous déplaire, mais le tourne-disque et ses vinyles permettront de donner une ambiance musicale et vintage au lieu. Pour les plus "jeunes" et moins nostalgiques, pas de panique, une enceinte permet également de diffuser sa propre musique.

Ce premier espace est très lumineux et offre une belle vue sur les champs environnants, d’autant plus qu’il a neigé la veille, ce qui confère au paysage une touche encore plus jolie.

En contrebas, nous découvrons notre chambre qui est très grande. Elle dispose à la fois d’une très belle baignoire, d’un évier et d’un lit… immense ! Une table de massage a également été installée en prévision, mais ça, j’y reviendrai plus tard. La chambre dispose d’un accès à une terrasse et un spa privatif pour se détendre en extérieur.

Globalement, notre première impression est unanime, l’atmosphère et la décoration sont sublimes.

Goûter et massage pour commencer

Puis vient le moment de l’installation, les bagages sont posés, les manteaux retirés, place désormais au goûter ! Mathilde nous apporte des boissons chaudes et nous goûtons les quelques macarons, petits bonhommes en pain d’épices et meringues. Tout est très bon et bien dosé pour deux.

Masseuse et formée à l’hypnose, Mathilde revient ensuite à l’heure prévue pour un massage du dos. Et c’est parti pour une heure de relaxation pure. Gros avantage, en ce qui me concerne, j’ai pu, grâce à l’enceinte présente dans la pièce, choisir ma propre musique pour ce moment. N’étant pas fan de la musique d’ambiance "petits oiseaux et cascade qui coule", j’ai opté pour une playlist pop-rock. Oui, chacun sa façon de se détendre. Ayant généralement du mal à me détendre lors de massages, cela a justement eu l’effet de me donner un cadre "comme à la maison" et de profiter de ce moment comme il se doit.

Le massage est très agréable, Mathilde gère à merveille ses mouvements et la pression exercée. Ayant régulièrement des tensions dans le dos, je profite pleinement de ce petit moment pour moi. Mathilde me demande si je souhaite un massage crânien que j’accepte bien volontiers et qui est tout aussi agréable que le reste. Une heure plus tard, je ne suis plus qu’un chamallow sur pattes. La répartition de l’huile a été également très bien dosée puisque je n’ai pas un film gras qui reste sur ma peau à la fin du soin.

Le SPA

Ayant envie de prolonger ce moment détente, chéri m’invite à tester le spa privatif extérieur. Un passage rapide sous la douche pour se rincer, et on saute ensuite donc dans nos peignoirs et nos claquettes pour affronter les 10 secondes d’air froid extérieur et se rendre sur la terrasse afin de savourer une eau bien chaude. Et là… c’est le pied !

Le froid extérieur, accentué par la présence de la neige tombée la veille, qui contraste avec la température du spa est un régal. La vue, déjà très belle de jour, est également très sympa de nuit. On teste les différentes places que propose le spa et ses modes qui permettent de varier les bulles, l’intensité des jets, les couleurs et même de mettre en route une petite fontaine. Bref, on s’amuse comme des petits fous mais nous n'en oublions pas de nous détendre pour autant. Après une heure à barboter dans l’eau chaude, ce sont finalement nos estomacs qui nous rappellent qu’il est l’heure de sortir car il est bientôt l'heure de dîner.

Avant cela, je retourne sous la douche. La décoration est à l’image du reste des lieux… magnifique. Les produits d’hygiène proposés sentent délicieusement bon, du gel douche au shampooing et après-shampooing. La pièce n’est pas grande mais la douche si, les plus grands apprécieront. Le sèche-serviette permet de garder sa serviette chaude à la sortie… et de sécher les maillots de bain après le spa !

Remarque : Même si la présence de la baignoire dans la chambre confère à la pièce un certain charme, ni l’un ni l’autre ne l’avons testé. Ayant déjà profité du spa pour nous détendre, nous avons privilégié la douche pour nous laver.

Il est 20h, place cette fois au dîner. Il était possible d’avoir un repas avec entrée, plat, dessert, mais j’ai volontairement choisi l'autre option, plus légère mais non moins gourmande, le plateau apéritif. Mathilde nous apporte le tout et nous fait le descriptif des produits proposés. Côté charcuterie : saucisse sèche de foie, brési, terrine de campagne aux pruneaux et formage de tête. Côté fromage : moelleux d’arinthod, tome à l’ail des ours et comté.

La charcuterie et le fromage viennent de la ferme des Trois rivières, magasin producteur situé à Chemaudin. La soupe de butternut, les gaufres comté et chorizo, la compote de pomme et le pain d’épices sont faits maison. Le tout accompagné d’une bouteille de Chardonnay local des Terres du Moutherot. Gourmand et copieux, nous n’avons rien laissé (sauf un peu de vin). Les produits proposés étaient très bons et variés. Si j’avais peur que cette option ne comble pas l’appétit de Monsieur, à la fin du repas, cette inquiétude est vite dissipée ! Nous avons tous les deux mangé à notre faim.

Une bonne nuit de sommeil

Nous profitons des quelques jeux de société proposés sur place pour terminer la soirée sur une note ludique, mais la fatigue de la semaine nous rattrape rapidement. Après avoir fermé les volets, nous regagnons donc notre lit. Celui-ci est très confortable et très spacieux. Monsieur étant grand, il apprécie de trouver une literie qui permet à ses pieds de ne pas dépasser du matelas. Avec mon mètre 65, je n’ai décidément pas les mêmes préoccupations.

Le lendemain matin, nous nous réveillons reposés et en forme. Les volets sont occultants, nous n’avons donc pas été dérangés par la lumière du jour, ni par le bruit de la route, certes peu passante, mais qui n’est pourtant pas très loin. Signe que l’endroit est très bien insonorisé.

Comme nous ne nous sommes pas levés tôt, nous avons bien fait de choisir le brunch qui nous est servi par Mathilde vers 10h. Et là… c’est une nouvelle fois un plaisir pour les yeux et les papilles.

On ne sait plus où regarder tellement notre regard est attiré par les bonnes choses. Le brunch est très gourmand avec en tout : des viennoiseries, des cannelés, du porridge, des eggs muffins, de la salade de fruits frais, du pain avec des confitures et du beurre et un jus de pomme bio.

J’ai choisi un chocolat chaud pour accompagner le tout, chéri a opté pour un café. On décide de commencer par le salé. L’egg muffin donne le ton. Il est encore chaud, très bon et nous ouvre parfaitement l’appétit. Le porridge fait maison l’est tout autant, les cannelés également. Les viennoiseries sont fraîches et également délicieuses. Malgré notre appétit, nous n’avons pas pu en venir à bout et avons donc laissé le pain tranquille. Mais le reste est amplement validé.

Notre brunch dégusté, voilà déjà l’heure de partir. Nous refermons nos bagages, détendus, mais avec la même nostalgie que l’on a lorsque l’on quitte un lieu de vacances. Une chose nous réconforte en tout cas rapidement, étant à quelques minutes de trajet à peine de Besançon, il ne nous sera pas difficile de renouveler l’expérience !

Bilan

En venant à Doubs Moment, Mathilde vous promet "une pause bien-être unique avec accès privatif au spa, massages sur-mesure, formules en tout genre et zéro stress garanti" et le contrat est largement rempli. Disponible mais très discrète, Mathilde est une hôte qui communique très facilement et qui met tout en oeuvre pour rendre le séjour le plus agréable possible.

À peine partie, j’ai déjà envie de revenir… mais cette fois pour une formule apérospa entre copines !

On a aimé :

Le spa : une température idéale, beaucoup de fonctionnalités différentes, de l’espace, top !

La nourriture proposée : du goûter au repas du soir, tout était généreux et de qualité !

Le massage : non, je ne me suis pas endormie… presque pas !

L’hôte Mathilde : à la fois discrète mais disponible, elle est à l’image des lieux, douce et reposante.

On a moins aimé :

L'une des fenêtres de la chambre a vue sur la route et le chemin d’accès de la maison. Elle permet toutefois d’apporter de la lumière et a été choisie en conséquence puisqu’il s’agit d’une fenêtre haute qui, au pire, dispose de volets.

Les tarifs

Plusieurs formules disponibles (Tea time, Brunch party, apérospa, Bride to be...) de 29 à 65€ par personne.

(Tea time, Brunch party, apérospa, Bride to be...) de 29 à 65€ par personne. Massages avec ou sans formules disponibles de 13 à 92€.

Doux séjours (tarifs pour deux personnes)

Nuit : 135€

Nuit avec petit déjeuner : 160€

Nuit supplémentaire : 110€

Nuit, petit-déjeuner, dîner, massage 30 min : 239€

Nuit, brunch, dîner, massage 1h : 319€

2 nuits, petit-déjeuner, dîner, goûter, massage 1h30 : 489€

Infos +

Doubs moment