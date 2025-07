Un nouveau magistrat à la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté

Florent Louise a effectué ses études à Sciences Po Toulouse et à l'Université Paris Cité. Diplômé en droit public, il a été chargé d'enseignement et effectué un stage à l'Assemblée nationale. En 2024, il est lauréat du concours de recrutement de conseillers de chambre régionale et territoriale des comptes et choisit Dijon pour affectation.

Avant son intégration à la chambre régionale des comptes, Florent Louise a occupé diverses fonctions, notamment celles de conseiller au cabinet du Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine puis au cabinet du Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne. Il a également été chargé de mission au secrétariat général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

"Je me réjouis vivement de la nomination de notre nouveau collègue, dont le parcours, la jeunesse et l’enthousiasme constituent de précieux atouts pour la chambre. Son arrivée atteste de l’attractivité de nos métiers. Je lui souhaite plein épanouissement et pleine réussite parmi nous", tenu à souligner Emmanuel Roux.