Vendredi 5 Septembre 2025
JURA (39)
Sport

Jeannie Longo sera au départ de La Transju’Cyclo 2025 ce week-end

Publié le 05/09/2025 - 14:30
© Transju'cyclo
L’organisation indique être ”heureuse d’accueillir celle qui, depuis tant d’années, a permis le développement du cyclisme féminin, l’un des axes forts de cette édition 2025”. Au cours de sa carrière, Jeannie Longo a remporté une médaille d’or olympique, 62 titres nationaux, 13 titres de championne du monde chez les élites, trois Tours de France féminin et établi 38 records du monde.

La Transju’Cyclo se présente comme ”la Cyclo nature des Montagnes du Jura”. Quatre parcours, allant de 70 à 230 kilomètres, sont proposés aux participants. Plus de 2.000 concurrents sont attendus.

L’événement ouvre ses portes samedi 6 septembre à 9h à l’Oppidum, rue de l’Égalité à Champagnole, pour un week-end sportif et festif dans l’esprit de La Transju’.

Publié le 5 septembre à 14h30 par Alexane
