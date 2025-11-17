Lundi 17 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
actualité
Jeux-Concours

Jeu-concours e.noveo : découvrez les résultats !

Publié le 17/11/2025 - 16:00
Mis à jour le 17/11/2025 - 15:41

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec la boutique e.noveo a Besancon.

©
©

Vous avez été nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner deux lots offerts par la boutique e.noveo  Besançon :

Pour avoir une chance d'être tiré au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

" Quel accessoire ne trouverez-vous pas chez e.noveo ? "

La bonne réponse qu'il fallait donner est : d

e.noveo est une boutique spécialisée en accessoires connectés, audio et objets du quotidien. Elle est située au 17 rue des Granges à Besançon.

Félicitations à Eloise Bourg et Emilie Moreau

Elles remportent chacune un lot et seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de celui-ci.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnantes.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

Enoveo jeu concours résultats

Publié le 17 novembre à 16h00 par Macommune.info

actualité

Besançon
actualité Economie
Publi-Infos

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

PUBLI-INFO • Le chantier, achevé il y a peu dans les locaux de l’Intermarché de Chateaufarine, a permis  de refaire à neuf les différents laboratoires. L’objectif était de pouvoir offrir au client un marché frais dans un espace totalement repensé. Objectif atteint !

fromage intermarché chateaufarine snacking sushi traiteur
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
actualité Loisirs
Publi-Infos

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

QUOI DE 9 • Toutes les bonnes adresses se méritent. Et c’est le cas du Mistigri, installé au cœur du quartier des Chaprais à Besançon. Ce petit restaurant chaleureux perpétue depuis plus de quatre décennies une tradition bien ancrée : celle de la cuisine franc-comtoise authentique, conviviale et généreuse.

cuisine franc-comtoise cuisine traditionnelle quoi de 9 restaurant restaurant besancon
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Jeu-concours e.noveo : découvrez les résultats !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 5.82
légère pluie
le 17/11 à 18h00
Vent
1.82 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
89 %
 