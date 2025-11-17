Jeu-concours e.noveo : découvrez les résultats !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec la boutique e.noveo a Besancon.

Vous avez été nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner deux lots offerts par la boutique e.noveo Besançon :

Pour avoir une chance d'être tiré au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

" Quel accessoire ne trouverez-vous pas chez e.noveo ? "

La bonne réponse qu'il fallait donner est : d es cafetières

e.noveo est une boutique spécialisée en accessoires connectés, audio et objets du quotidien. Elle est située au 17 rue des Granges à Besançon.

Félicitations à Eloise Bourg et Emilie Moreau

Elles remportent chacune un lot et seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de celui-ci.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnantes.

À bientôt pour de nouveaux jeux !