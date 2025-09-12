JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°3

Vendredi 12 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Publié le 12/09/2025 - 07:30
Mis à jour le 09/09/2025 - 16:45

Jeu concours Livres dans la Boucle 2025 • En lien avec Livres dans la Boucle 2025, maCommune.info vous propose un grand jeu concours.
 
 

A l’occasion du salon littéraire LIVRES DANS LA BOUCLE 2025, qui se déroulera les 19,20 et 21 septembre à Besançon, maCommune.info vous propose un grand jeu concours.

Cette année, le salon rend hommage à Jean-Luc Lagarce, auteur-dramaturge-metteur en scène et comédien franc-comtois.

Jusqu'au 17 septembre, jouez sur maCommune.info pour tenter de remporter des ouvrages de Jean-Luc Lagarce et des publications des Solitaires intempestifs, maison d’édition de Lagarce, une maison d'édition bisontine !

Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée.

LIVRES DANS LA BOUCLE 2025 - Jeu n°3

Quelle pièce de Jean-Luc Lagarce porte le nom d’art visuel ?
Les résultats du tirage au sort seront publiés sur maCommune.info le jeudi 18 septembre dans la journée.

Bonne chance à tous !

grand besançon grand jeu concours jeu concours livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 salon littéraire

Publié le 12 septembre à 07h30 par Macommune.info
