Besançon
actualité
Jeu-concours spectacle "Rominou Show" : découvrez les résultats !

Publié le 03/11/2025 - 17:45
Mis à jour le 03/11/2025 - 17:12

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec le chalet de la diligence à Larnod ! 

©
©

Vous avez été nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner un repas-spectacle pour deux personnes afin d'assister au Rominou Show.

Pour avoir une chance d'être tiré au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Pourquoi le spectacle se nomme "Le Rominou Show " ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

Félicitations à Quentin BREHAUT et Rachel SAVOURET !

Ils remportent chacun leur repas-spectacle au Chalet de la Diligence à Larnod pour deux personnes le 21/12. Les gagnants seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

Publié le 3 novembre à 17h45 par Macommune.info

