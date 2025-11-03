Jeu-concours spectacle "Rominou Show" : découvrez les résultats !

Vous avez été nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner un repas-spectacle pour deux personnes afin d'assister au Rominou Show.
Pour avoir une chance d'être tiré au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Pourquoi le spectacle se nomme "Le Rominou Show " ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est :
Félicitations à Quentin BREHAUT et Rachel SAVOURET !
Ils remportent chacun leur repas-spectacle au Chalet de la Diligence à Larnod pour deux personnes le 21/12. Les gagnants seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants.
À bientôt pour de nouveaux jeux !