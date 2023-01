Jouez et gagnez des forfaits de ski pour la station de Métabief !

JEU CONCOURS • Jouez sur maCommune.info et tentez de gagner des forfaits de ski pour la station de Métabief !

Cette semaine, maCommune.info et la Station de Métabief vous proposent de jouer pour tenter de gagner des forfaits de ski ! Pour participer et avoir une chance d'être tiré au sort, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question suivante :

Comment s’appelle la nouvelle luge à Métabief ?

La luge des Sommets ou la luge des Cimes ?

Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info samedi 14 janvier dans la matinée.

Bonne chance à tous !

-----------------------------------