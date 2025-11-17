Lundi 17 Novembre 2025
Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Publié le 17/11/2025 - 07:30
Mis à jour le 13/11/2025 - 17:56

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info et NG Productions vous proposent de jouer pour tenter de remporter des places pour le spectacle de Samuel Bambi dans le cadre du festival Drôlement Bien. Tentez vite votre chance !

©
©

À venir du jeudi 22 au dimanche 25 janvier 2026, le Festival Drôlement Bien s'impose comme un événement incontournable de la scène culturelle bisontine. Plus qu'un simple rendez-vous d'humour, c'est une véritable célébration du rire sous toutes ses formes, investissant une multitude de lieux dans la ville pour proposer plus de 25 spectacles, des projections de films cultes, et des activités variées.

Pour cette 4e édition, ne manquez pas la chance d'assister à l'un des shows phares ! Tentez de gagner 2x2 places pour le spectacle de l'étoile montante du stand-up, Samuel Bambi (avec son one-man show Machine !), qui se produira le jeudi 22 janvier 2026 à l'Auditorium - Cité des Arts de Besançon !

Pour participer, complétez le formulaire et donnez la bonne réponse à la question ci-dessous :

Le résultat du jeu concours sera publié samedi 22 novembre dans la journée sur maCommune.info.

Bonne chance à tous !

festival drolement bien humoriste jeu concours ng productions

Publié le 17 novembre à 07h30 par Macommune.info
