Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner votre VTT !

À l'occasion des fêtes de Noël, Décathlon Besançon est heureux de vous faire gagner un VTT à mettre sous le sapin, d'une valeur de 339.99€ !

Conçu pour vos premières randonnées, le ST 120, allie facilité d'utilisation avec son mono-plateau et vous assure un freinage puissant grâce à ses freins à disque. Idéal pour les sorties comprises entre 1 et 2 heures, profitez d'un vélo léger et qui s'adapte à tous les pilotes de VTT.

Pour tenter de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Gagnez votre VTT d'une valeur de 339.99€ Quel âge à la tente 2 secondes développée par Décathlon ? * 10 ANS 20 ANS

NOM et Prénom *

Téléphone *

E-mail *

Adresse *

Code postal *

Ville *

Le ou la gagnante sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 06 décembre 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !