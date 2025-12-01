Lundi 1 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Publié le 01/12/2025 - 07:45
Mis à jour le 28/11/2025 - 17:09

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner votre VTT !

À l'occasion des fêtes de Noël, Décathlon Besançon est heureux de vous faire gagner un VTT à mettre sous le sapin, d'une valeur de 339.99€ !

Conçu pour vos premières randonnées, le ST 120, allie facilité d'utilisation avec son mono-plateau et vous assure un freinage puissant grâce à ses freins à disque. Idéal pour les sorties comprises entre 1 et 2 heures, profitez d'un vélo léger et qui s'adapte à tous les pilotes de VTT.

Pour tenter de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Le ou la gagnante sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 06 décembre 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !

Publié le 1 décembre à 07h45 par Macommune.info
Malbuisson
Jouez et gagnez une nuit à l’hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

JEU CONCOURS • maCommune.info et l’Hôtel SPA Les Rives Sauvages à Malbuisson vous proposent un jeu concours exceptionnel pour tenter de gagner une nuit pour 2 personnes en suite double, avec petits-déjeuners et accès au SPA ! Tentez vite votre chance !
 

Publié le 29 septembre à 07h30 par Macommune.info

