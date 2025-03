Karaté : Yasri Haidar décroche le bronze aux championnats de France séniors

"Ce résultat encourageant confirme son potentiel et son sérieux dans la discipline", indique son club qui poursuit : "Yasri Haidar démontre une maturité et une maîtrise remarquables sur les tatamis. Son engagement et sa discipline lui ont permis de rivaliser avec des adversaires plus expérimentés et de montrer qu’il a sa place parmi les meilleurs".

Un résultat qui promet de belles surprises pour le prochain rendez-vous. En effet, Yasri concourra aux Championnats de France Juniors dans sa catégorie d’âge le 3 mai prochain.

Aly Yugo, président du PKA, salue, lui aussi cette performance : "Félicitations à Yasri qui a su représenter dignement le PKA. C’est une médaille de bronze qui vaut de l’or".