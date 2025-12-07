La Bisontine Jade Rognon signe la prochaine affiche du Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul 

L’affiche de la 32e édition du Festival international des cinémas d’Asie (FICA) de Vesoul a été réalisée par la graphiste designer bisontine Jade Rognon. Elle a souhaité mettre en lumière les thématiques principales de cette 32e édition du festival qui aura lieu du 27 janvier au 3 février 2026.

Après un bac arts appliqués au lycée Pasteur de Besançon, un BTS design graphique option médias imprimés, une formation d’un an en multimédia et une licence pro en édition jeunesse, Jade Rognon a finalisé ses études par un master en design graphique web et imprimé à Rennes. Elle est revenue à Besançon durant le Covid pour se lancer en tant qu’auto-entrepreneuse.

Dans son affiche, Jade Rognon a ainsi mêlé les trois univers du FICA que sont les cinémas arabes du Proche-Orient (Liban, Palestine, Syrie, Irak), les cinémas des toits du monde (Bhoutan, Népal, Tibet, Sikkim, Inde Pravat Himalayenne, ...) et les jeunes réalisateurs chinois.

Des couleurs qui évoquent les paysages himalayens

Emblème du Proche-Orient, le tapis volant fait office de fil conducteur réunissant ces trois zones géographiques de l’Asie. Il transporte sur son dos, une ribambelle de personnages divers, symbole de ces différents pays tout en survolant un paysage montagneux où se dévoile plusieurs saynètes et lieux d’habitations, représentant la diversité culturelle de l’Orient.

Quant à la palette de couleurs choisie, les teintes bleutées rappellent les paysages himalayens, la spiritualité et les céramiques perses. Tandis que les couleurs ocres et plus chaudes "évoquent quant à elle les carnations chaudes des contrées telles que l’Iran, l’Afghanistan, et l’Arabie Saoudite", précise l’organisation du festival. Enfin, le projecteur dissimulé sur le tapis volant, devient un élément moteur de l’affiche en évoquant le sujet principal du festival : le cinéma.

Ainsi, l’ensemble de ces illustrations permet de composer l’image de la prochaine édition du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, par un melting-pot d’éléments graphiques, de couleurs et de textures à l’image de la richesse du festival, qui se tiendra du 27 janvier au 3 février 2026.

Infos +