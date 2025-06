La Bourgogne-Franche-Comté placée en alerte canicule

Le jeudi 19 juin 2025, 28 élèves de CP et CE1 de l’école élémentaire publique Les Sorbiers à Dole ont présenté le fruit de plusieurs mois de travail dans le cadre du projet pédagogique ”Ambassad’eau”. Cette initiative, née d’un partenariat entre Doléa et l’EPCC Terre de Louis Pasteur, vise à sensibiliser les jeunes générations à la protection de l’eau et de l’environnement.