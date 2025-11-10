Lundi 10 Novembre 2025
Lantenne-Vertière
Evénements
La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Publié le 10/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 28/10/2025 - 16:44

PUBLI-INFO • La commune de Lantenne-Vertière accueillera la quatrième édition de la Fête du réemploi et de la réparation le dimanche 23 novembre de 10h à 17h, à la salle des fêtes.

Dans une ambiance festive et familiale, les habitants sont conviés à rencontrer des acteurs locaux de la seconde main, de la réparation et de la réduction des déchets. L’occasion de faire le plein d’astuces et de conseils pour consommer autrement, pour gagner en pouvoir d'achat tout en agissant favorablement pour l’environnement.

Au programme :

Petits et grands pourront participer à des jeux, des animations et des ateliers pratiques autour des thématiques de l’économie circulaire, la réduction des déchets ou le compostage :

  • gratiferia (cf. encart ci-dessous) avec la MFR de Morre
  • atelier de cuisine anti-gaspillage avec Sobriterra
  • ateliers couture zéro-déchet (retouches, accessoires...) avec Au fil des coquelicots
  • ateliers Furoshiki et réparation créative de vêtements avec les Mains Agiles
  • atelier découverte maroquinerie et entretien du cuir avec MTR Cuir
  • conseils en réparation et diagnostics de vos vélos avec Thomas Cycles
  • diagnostics et conseils informatiques avec Saint-Vit Informatique
  • sensibilisation au tri des déchets avec la CCVM
  • sensibilisation au compostage avec l'équipe valorisation organique du SYBERT
  • services et subventions aux habitants et associations avec l'équipe Prévention du SYBERT
  • spectacle de marionnettes et création de son propre personnage avec l'arÊTE
  • avec la participation du pôle éducatif des Hautes Feuilles et de la recyclerie de Marnay
  • et bien d'autres...

La gratiferia : donner et récupérer sans contrepartie

Une gratiferia (marché gratuit) se tiendra tout au long de l'événement et permettra à chacun de donner des objets ou des textiles, en bon état et fonctionnels, et/ou d'en récupérer gratuitement, sans aucune contrepartie et dans la limite du raisonnable.

> Les dons pour la gratiferia sont à déposer à la salle des fêtes de Lantenne-Vertière le samedi 22 novembre, de 10h à 15h.

Sont acceptés : jouets, livres, jeux, vaisselle, décoration, bijoux, petits électroménagers et appareils électroniques, petits meubles, vêtements, tissus, sacs, outils…

Tout ce qui n'aura pas trouvé preneur au cours de l'événement sera donné à des acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Infos pratiques :

  • Fête du réemploi et de la réparation
  • Dimanche 23 novembre
  • De 10h à 17h
  • Salles des fêtes - 1, rue Charmot, 25170 Lantenne-Vertière

