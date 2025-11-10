La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

PUBLI-INFO • La commune de Lantenne-Vertière accueillera la quatrième édition de la Fête du réemploi et de la réparation le dimanche 23 novembre de 10h à 17h, à la salle des fêtes.

Dans une ambiance festive et familiale, les habitants sont conviés à rencontrer des acteurs locaux de la seconde main, de la réparation et de la réduction des déchets. L’occasion de faire le plein d’astuces et de conseils pour consommer autrement, pour gagner en pouvoir d'achat tout en agissant favorablement pour l’environnement.

Au programme :

Petits et grands pourront participer à des jeux, des animations et des ateliers pratiques autour des thématiques de l’économie circulaire, la réduction des déchets ou le compostage :

gratiferia (cf. encart ci-dessous) avec la MFR de Morre

atelier de cuisine anti-gaspillage avec Sobriterra

ateliers couture zéro-déchet (retouches, accessoires...) avec Au fil des coquelicots

ateliers Furoshiki et réparation créative de vêtements avec les Mains Agiles

atelier découverte maroquinerie et entretien du cuir avec MTR Cuir

conseils en réparation et diagnostics de vos vélos avec Thomas Cycles

diagnostics et conseils informatiques avec Saint-Vit Informatique

sensibilisation au tri des déchets avec la CCVM

sensibilisation au compostage avec l'équipe valorisation organique du SYBERT

services et subventions aux habitants et associations avec l'équipe Prévention du SYBERT

spectacle de marionnettes et création de son propre personnage avec l'arÊTE

avec la participation du pôle éducatif des Hautes Feuilles et de la recyclerie de Marnay

et bien d'autres...

La gratiferia : donner et récupérer sans contrepartie

Une gratiferia (marché gratuit) se tiendra tout au long de l'événement et permettra à chacun de donner des objets ou des textiles, en bon état et fonctionnels, et/ou d'en récupérer gratuitement, sans aucune contrepartie et dans la limite du raisonnable.

> Les dons pour la gratiferia sont à déposer à la salle des fêtes de Lantenne-Vertière le samedi 22 novembre, de 10h à 15h.

Sont acceptés : jouets, livres, jeux, vaisselle, décoration, bijoux, petits électroménagers et appareils électroniques, petits meubles, vêtements, tissus, sacs, outils…

Tout ce qui n'aura pas trouvé preneur au cours de l'événement sera donné à des acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Infos pratiques :