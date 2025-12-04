Jeudi 4 Décembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

La LPO Bourgogne-Franche-Comté lance une campagne pour financer 420 nichoirs à effraies des clochers

Publié le 04/12/2025 - 09:52
Mis à jour le 04/12/2025 - 10:00

À l’occasion du Giving Tuesday et à l’approche des fêtes de fin d’année, la Ligue de protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté (LPO BFC) a annoncé ce mois de décembre 2025 le lancement de sa première campagne de financement participatif. Objectif : récolter 15.000 € afin de protéger l’effraie des clochers, rapace nocturne emblématique mais aujourd’hui fragilisée. Selon la LPO, cette somme permettra de fabriquer et poser 420 nichoirs dans toute la région, planter 1.349 mètres de haies et organiser plus de 50 animations de sensibilisation.

Effraie des clochers © Hugo Barré-Chaubet
Fabrication de nichoirs à La Petite Ferme, Brassy © Eileen Leray
Pose de nichoirs à Poncey-les-Athee © JL Oudet
Stickers créés par l'artiste Clara Robé pour les contributeurs © LPO
1/4 - Effraie des clochers © Hugo Barré-Chaubet
2/4 - Fabrication de nichoirs à La Petite Ferme, Brassy © Eileen Leray
3/4 - Pose de nichoirs à Poncey-les-Athee © JL Oudet
4/4 - Stickers créés par l'artiste Clara Robé pour les contributeurs © LPO

L’effraie des clochers, aussi appelée ”la dame blanche”, joue un rôle essentiel dans les campagnes françaises. L’association rappelle qu’elle est un ”redoutable prédatrice de micromammifères” et qu’elle ”aide naturellement les agriculteurs à réguler les populations de campagnols et de souris”. La disparition progressive de ses lieux de nidification, due notamment à la rénovation des bâtiments et à la perte de haies, fragilise durablement l'espèce.

Un programme régional sur trois ans

Cette collecte s’inscrit dans le programme national ”Une chouette, un village”, décliné en Bourgogne-Franche-Comté à travers trois axes d’action. Le premier vise à restaurer l’habitat de reproduction des chouettes grâce à la pose de nichoirs. La LPO prévoit la fabrication et l’installation de 420 nichoirs entre 2025 et 2027, répartis sur les 8 départements de la région.

Le deuxième axe concerne la restauration des milieux autour de ces sites, notamment par la plantation de haies. L’objectif régional s’élève à 1 349 mètres linéaires.

Enfin, la LPO ambitionne de sensibiliser le public aux enjeux de préservation de l'effraie des clochers à travers une cinquantaine d’animations.

Le programme représente un budget total de 200.000 €. Plusieurs partenaires, dont le Loto de la Biodiversité, apportent déjà leur soutien. Toutefois, 60.000 € restent nécessaires pour couvrir l’ensemble des dépenses.

Pose de nichoirs à Poncey-les-Athee © JL Oudet

Un démarrage prometteur

Lancée le 27 novembre, la campagne rencontre déjà un écho positif, selon la LPO BFC. Le premier palier a été atteint en quelques jours, avec déjà plus de 6 000 € de dons récoltés. La Ligue se dit ”touchée par cet élan de générosité” et encourage le public à poursuivre sa mobilisation pour atteindre les 15.000 €.

Plusieurs contreparties sont proposées aux contributeurs : un sticker illustré par l’artiste locale Clara Robé, une vidéo du suivi d’un nichoir, ou encore le parrainage d’un nichoir avec invitation lors de sa pose.

Stickers créés par l'artiste Clara Robé pour les contributeurs © LPO

Comment participer ?

La LPO propose plusieurs moyens de contribution :

En faisant un don en ligne : www.helloasso.com/associations/lpo-bourgogne-franche-comte ou par courrier, à l’adresse de la LPO BFC, en précisant l’affectation du don.

Enfin, la LPO rappelle que les citoyens peuvent aller plus loin en rejoignant les bénévoles du programme ”Une chouette, un village”, dont les informations sont disponibles sur le site bfc.lpo.fr .

animal chouette effraie des clochers financement participatif ligue de protection des oiseaux lpo préservation

Publié le 4 décembre à 09h52 par Alexane
