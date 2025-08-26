La médiathèque Pierre Bayle élargit ses horaires d’ouverture

À compter du lundi 1er septembre, la bibliothèque municipale Pierre Bayle ajuste ses horaires. Seuls les créneaux des vendredis et samedis évolueront, tandis que les autres jours de la semaine conserveront leurs horaires habituels.

Dès la rentrée :

Le vendredi, la bibliothèque ouvrira désormais de 13h à 19h (au lieu de 10h à 19h).

Le samedi, elle accueillera le public en continu de 10h à 18h (au lieu de 10h-12h / 14h-18h).

Les horaires des autres bibliothèques municipales de Besançon restent quant à eux inchangés. Ils sont consultables en ligne sur le site de la Ville mais également sur celui des bibliothèques.

"Cette évolution vise à mieux correspondre aux habitudes de fréquentation et à améliorer l’accueil du public sur les périodes les plus demandées", nous est-il précisé.

Pour rappel, la médiathèque quittera les lieux à la fin de l’année 2027. Elle s’installera au sein de la Grande bibliothèque qui doit voir le jour la même année sur le site de Chamars.