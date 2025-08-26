Mardi 26 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

La médiathèque Pierre Bayle élargit ses horaires d’ouverture

Publié le 26/08/2025 - 16:01
Mis à jour le 26/08/2025 - 16:01

À compter du lundi 1er septembre, la bibliothèque municipale Pierre Bayle ajuste ses horaires. Seuls les créneaux des vendredis et samedis évolueront, tandis que les autres jours de la semaine conserveront leurs horaires habituels.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Dès la rentrée :

  • Le vendredi, la bibliothèque ouvrira désormais de 13h à 19h (au lieu de 10h à 19h).
  • Le samedi, elle accueillera le public en continu de 10h à 18h (au lieu de 10h-12h / 14h-18h).

Les horaires des autres bibliothèques municipales de Besançon restent quant à eux inchangés. Ils sont consultables en ligne sur le site de la Ville mais également sur celui des bibliothèques.

"Cette évolution vise à mieux correspondre aux habitudes de fréquentation et à améliorer l’accueil du public sur les périodes les plus demandées", nous est-il précisé.

Pour rappel, la médiathèque quittera les lieux à la fin de l’année 2027. Elle s’installera au sein de la Grande bibliothèque qui doit voir le jour la même année sur le site de Chamars.

bibliothèque mediathèque pierre bayle

Publié le 26 aout à 16h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

Cinéma en plein air à la Citadelle : la dernière séance du jeudi 28 août annulée

La Citadelle de Besançon a proposé cette année, durant l'été, des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 28 août 2025, pour la soirée de clôture, devait être projeté le film Da Vinci Code mais en raison des conditions météorologiques défavorables, la séance est finalement annulée. 
 

cinéma plein air Citadelle de Besançon programmation estivale
Publié le 26 aout à 10h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Les grands rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer à Besançon

Chaque année, la rentrée est synonyme de nombreux événements pour les Bisontins. Le mois de septembre 2025 ne fera pas exception, offrant une variété d’activités allant de la musique à l’histoire, la littérature à la culture, que nous avons souhaité rassemblé dans cet article.

festival international de musique journées européennes du patrimoine livres dans la boucle rentrée
Publié le 24 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture

Cinéma en plein air à la Citadelle : la séance de ce jeudi reportée au 23 août 2025

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 21 août 2025 devait être projeté L’homme au masque de fer de Randall Wallace, avec Leonardo Dicaprio et Jeremy Irons mais en raison des conditions météorologiques défavorables, la séance est reportée au samedi 23 août 2025. 
 

cinéma plein air Citadelle de Besançon programmation estivale
Publié le 21 aout à 08h30 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture

Un programme haut en couleurs pour le 78e festival international de musique

Le festival international de musique est de retour du 12 au 27 septembre 2025 pour la 78e édition de ce qui est devenu un rendez-vous incontournable des Bisontins. Au programme, 37 concerts étalés sur 16 jours de festivités, avec comme point d’honneur le 59e concours de jeunes chefs d’orchestre, qui viendra clore le festival.

concerts festival international de musique programmation rentrée
Publié le 20 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture

De quoi occuper les enfants aux musées d'Art et du Temps de Besançon

Fini la canicule, la pluie devrait faire son arrivée dès le 20 août 2025 à Besançon. Alors pour ne pas gâcher son été, les Bisontins pourront se réfugier aux musées d’Art & du Temps qui proposent encore des visites et activités tout au long du mois d’août 2025. 

activités musee des beaux arts de besancon musée du temps musées d'Art et du Temps visites guidées
Publié le 23 aout à 08h57 par Elodie Retrouvey

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 29.88
couvert
le 26/08 à 15h00
Vent
2.87 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
43 %
 