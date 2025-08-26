La médiathèque Pierre Bayle élargit ses horaires d’ouverture

Dès la rentrée :
- Le vendredi, la bibliothèque ouvrira désormais de 13h à 19h (au lieu de 10h à 19h).
- Le samedi, elle accueillera le public en continu de 10h à 18h (au lieu de 10h-12h / 14h-18h).
Les horaires des autres bibliothèques municipales de Besançon restent quant à eux inchangés. Ils sont consultables en ligne sur le site de la Ville mais également sur celui des bibliothèques.
"Cette évolution vise à mieux correspondre aux habitudes de fréquentation et à améliorer l’accueil du public sur les périodes les plus demandées", nous est-il précisé.
Pour rappel, la médiathèque quittera les lieux à la fin de l’année 2027. Elle s’installera au sein de la Grande bibliothèque qui doit voir le jour la même année sur le site de Chamars.
Que va devenir le centre Pierre Bayle à Besançon ?
Depuis plus d’une année, des travaux sont engagés au 27 rue de la République à Besançon. Objectif ? Rénover l’actuel "Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté" (anciennement le CRIJ) et déplacer la médiathèque Pierre Bayle… On fait le point en ce mois de février 2025 avec deux élu(e)s de la Ville.