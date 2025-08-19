La vague de chaleur cède sa place aux orages en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que la 51e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947 est encore en cours dans le Sud, la région Bourgogne-Franche-Comté se prépare à l’arrivée d’orages dès l’après-midi de ce mardi 19 août 2025. Ceux-ci entraîneront une grosse chute des températures.

À partir de cet après-midi et jusqu’en soirée, une dégradation pluvieuse et orageuse se propage dans toute la région. Ces cellules orageuses peuvent être intenses, et s’accompagner de rafales, de grêle et surtout de cumuls de précipitations significatifs signale Météo France. Toute la grande région, à l'exception du Territoire de Belfort, sera d'ailleurs en vigilance "jaune orage" dès aujourd'hui 15h.

En conséquence, une chute rapide des températures est attendue dès mercredi, passant de 38°C à 20°C au maximum. Les températures devraient descendre en dessous des moyennes saisonnières sur l’ensemble du territoire.

Jeudi 21 août, la dépression se déplacera vers l’Est, touchant fortement la Franche-Comté et entraînant des cumuls de précipitations importants précise encore Météo France. Cependant, après ces épisodes orageux, le ciel devrait s’éclaircir, laissant place à un retour du soleil dès ce week-end. Les températures devraient alors remonter progressivement... avant un retour des orages annoncés dès la semaine prochaine.