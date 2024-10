La Ville de Besançon cherche des agents recenseurs

Pour participer, il faut avoir entre 18 et 67 ans, s’engager à suivre une formation de deux demi-journées dispensées par l’INSEE, être disponible aux heures de repas, en début de soirée et les samedis. Les qualités requises à cette mission reposent sur la discrétion, la diplomatie, l’organisation et la rigueur.

Le recrutement est réalisé par la mairie, en voie contractuelle. Pour candidater, il suffit d’adresser une lettre de motivation et un CV avant le mardi 29 octobre à : demande.emploi@besancon.fr . La rémunération se fait en fonction du nombre de logements recensés (environ 10 € par logement).

Comme dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants, 8 % des adresses du territoire bisontin sont tirées au sort par l’INSEE pour être recensées. Les agents devront se rendre chez les habitants pour leur remettre des questionnaires. Cela permettra ensuite à l’INSEE de calculer le nombre d’habitants de la ville, constater les évolutions démographiques pour adapter au mieux les offres de services mais aussi calculer les dotations d’État aux collectivités.