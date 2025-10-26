La voie ferrée entre Clerval et Belfort sur le point de retrouver une seconde jeunesse

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les travaux de modernisation de la voie entre Clerval et Belfort se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Ces travaux de grande ampleur ont pour objectif de "renforcer la fiabilité, la performance du réseau et la fluidité des circulations sur cet axe ferroviaire", explique SNCF Réseau qui finance 100% des travaux.

Ce chantier, d’un montant de 25 M€, s’inscrit dans un programme d’investissements conséquent engagé cette année entre Besançon-Belfort avec plus de 50 M€ investis pour rajeunir et moderniser cette ligne.

Le chantier de 25 M€ comprend plusieurs opérations majeures :

renouveler 40 km de rails avec l'intervention d'un train-usine,

avec l'intervention d'un train-usine, remplacer plus de 21 000 tonnes de ballast,

Supprimer 5 aiguillages dans les gares d’Héricourt et Montbéliard

entretenir et sécuriser les ouvrages et les abords.

Au plus fort de l'opération, 350 agents et 15 entreprises sont mobilisés en moyenne chaque nuit, avec près de 2 000 heures d'insertion réalisées sur ce chantier.

Impact des travaux

Ces travaux vont entraîner :

la fermeture de plusieurs passages à niveau selon l’avancement du chantier notamment dans les communes de Pompierre-sur-le-Doubs, Rang, L’Isle-sur-le-Doubs, Bart, Montbéliard, Béthoncourt et Héricourt.

selon l’avancement du chantier notamment dans les communes de Pompierre-sur-le-Doubs, Rang, L’Isle-sur-le-Doubs, Bart, Montbéliard, Béthoncourt et Héricourt. Des déviations routières mises en place avec les autorités locales des communes concernées.

Ces principaux travaux sont réalisés avec l’aide d’un train-usine. Il s’agit d’un dispositif industriel ferroviaire composé d'une succession d'engins capables de renouveler l'ensemble des constituants de la voie (rails, traverses et ballast) en un temps limité. Il n’en existe que trois de ce type en France.