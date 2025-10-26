Dimanche 26 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Transports

La voie ferrée entre Clerval et Belfort sur le point de retrouver une seconde jeunesse

Publié le 26/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 26/10/2025 - 17:33

Les travaux de modernisation de la voie entre Clerval et Belfort se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Ces travaux de grande ampleur ont pour objectif de "renforcer la fiabilité, la performance du réseau et la fluidité des circulations sur cet axe ferroviaire", explique SNCF Réseau qui finance 100% des travaux. 

© SNCF Réseau
© SNCF Réseau

Ce chantier, d’un montant de 25 M€, s’inscrit dans un programme d’investissements conséquent engagé cette année entre Besançon-Belfort avec plus de 50 M€ investis pour rajeunir et moderniser cette ligne.

Le chantier de 25 M€ comprend plusieurs opérations majeures :

  • renouveler 40 km de rails avec l'intervention d'un train-usine,
  • remplacer plus de 21 000 tonnes de ballast,
  • Supprimer 5 aiguillages dans les gares d’Héricourt et Montbéliard 
  • entretenir et sécuriser les ouvrages et les abords.

Au plus fort de l'opération, 350 agents et 15 entreprises sont mobilisés en moyenne chaque nuit, avec près de 2 000 heures d'insertion réalisées sur ce chantier.

Impact des travaux

Ces travaux vont entraîner : 

  • la fermeture de plusieurs passages à niveau selon l’avancement du chantier notamment dans les communes de Pompierre-sur-le-Doubs, Rang, L’Isle-sur-le-Doubs, Bart, Montbéliard, Béthoncourt et Héricourt. 
  • Des déviations routières mises en place avec les autorités locales des communes concernées. 

Ces principaux travaux sont réalisés avec l’aide d’un train-usine. Il s’agit d’un dispositif industriel ferroviaire composé d'une succession d'engins capables de renouveler l'ensemble des constituants de la voie (rails, traverses et ballast) en un temps limité. Il n’en existe que trois de ce type en France.

SNCF réseau train travaux voie ferrée

Publié le 26 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Franche-Comté
Transports

La voie ferrée entre Clerval et Belfort sur le point de retrouver une seconde jeunesse

Les travaux de modernisation de la voie entre Clerval et Belfort se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Ces travaux de grande ampleur ont pour objectif de "renforcer la fiabilité, la performance du réseau et la fluidité des circulations sur cet axe ferroviaire", explique SNCF Réseau qui finance 100% des travaux. 

SNCF réseau train travaux voie ferrée
Publié le 26 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Vacances de la Toussaint : un renforcement des trains Mobigo pour faire face à l’affluence en Bourgogne Franche-Comté

À l’occasion des vacances de la Toussaint, période traditionnellement marquée par une forte affluence, la Région Bourgogne–Franche–Comté et SNCF Voyageurs annoncent la mise en place d’un dispositif renforcé pour garantir des trajets sereins à bord des trains Mobigo. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte particulier de travaux sur plusieurs axes ferroviaires.

automne mobigo region bourgogne franche-comte sncf ter train vacances de la toussaint voyage
Publié le 18 octobre à 17h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Le Sénat adopte un rapport sur l’avenir de la filière automobile française, co-conduit par Annick Jacquemet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).

annick jacquemet automobile sénat
Publié le 17 octobre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Transports

La Région débloque 12 M€ pour empêcher “temporairement” la fermeture de la ligne des Hirondelles

Dans un communiqué du 15 octobre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé avoir voté à l’unanimité un soutien d’urgence de plus de 15M€ pour les « petites lignes » du réseau ferré régional. Parmi celles-ci, la ligne des Hirondelles, menacée de fermeture par SNCF Réseau, bénéficiera d’un financement à hauteur de 12,2 millions d’euros pour mener des travaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la ligne au-delà de décembre 2025. 

jerome durain ligne des hirondelles region bourgogne franche-comte SNCF réseau voie ferrée
Publié le 17 octobre à 10h57 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Transports

Voie ferrée : un train-usine pour les travaux de modernisation entre Besançon et Deluz

Les travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz dans le Doubs d’un montant de 20M€ se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Menés et financés par SNCF Réseau, ceux-ci sont réalisés à l'aide d'un train-usine, véritable usine roulante sur rails, qui permet de remplacer l'ensemble des éléments de la voie (rails, traverses et ballast). Une visite de ce chantier ferroviaire hors normes a été organisée dans la nuit du 13 octobre 2025 en présence de nombreux élus et institutionnels.

chantier SNCF réseau train travaux voie ferrée
Publié le 14 octobre à 17h41 par Elodie Retrouvey

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours CFA Hilaire Chardonnet : découvrez les résultats !

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 6.55
légère pluie
le 26/10 à 18h00
Vent
3.47 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
92 %
 