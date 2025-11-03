Lundi 3 Novembre 2025
Besançon
Economie

L’appel à projets "Mixité et numérique" : trois lauréats récompensés à Besançon

Publié le 03/11/2025 - 17:29
Mis à jour le 03/11/2025 - 16:40

Une cérémonie de restitution des initiatives lauréates de l’appel à projets "Mixité et numérique" lancé au printemps 2024 pour favoriser la féminisation dans le secteur du numérique s’est tenue ce 31 octobre 2025 au tiers-lieu jeunesse à Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Cet événement, organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, a mis à l’honneur les trois projets innovants menés en 2025 par des acteurs régionaux engagés :

  • "Mixité numérique" par l’association Nouvelles Formes : Création d’un « jeu vidéo artistique » par trois groupes d’adolescentes issues de quartiers prioritaires de Besançon ;
  • "JOA (journées orientation avenir) - Hackez les stéréotypes", initiative de l’OPCO Atlas Bourgogne-Franche-Comté : Ateliers ludiques et interactifs, escape game et jeux de rôle animés par des professionnels locaux dans les collèges, les lycées et les universités de la région ;
  • Projet "Osez le numérique" du lycée Raoul Follereau de Belfort : Parcours annuel de promotion des métiers et des formations du numérique auprès des jeunes filles de seconde générale et technologique.

La restitution des projets est organisée durant le festival « D’Autres Formes» (porté par l’association lauréate Nouvelles Formes), qui se tient du 25 octobre au 2 novembre 2025 à Besançon.

L’appel à projets, lancé par la Région en 2024, visait à :

  • Encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières numériques ;
  • Promouvoir les formations et les métiers du numérique ;
  • Favoriser l’insertion des femmes dans les emplois liés au numérique ;
  • Soutenir les entreprises dans le recrutement de femmes sur des compétences numériques.

appel à projet region bourgogne franche-comte

Publié le 3 novembre à 17h29 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

