L’appel à projets "Mixité et numérique" : trois lauréats récompensés à Besançon

Une cérémonie de restitution des initiatives lauréates de l’appel à projets "Mixité et numérique" lancé au printemps 2024 pour favoriser la féminisation dans le secteur du numérique s’est tenue ce 31 octobre 2025 au tiers-lieu jeunesse à Besançon.

Cet événement, organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, a mis à l’honneur les trois projets innovants menés en 2025 par des acteurs régionaux engagés :

"Mixité numérique" par l’association Nouvelles Formes : Création d’un « jeu vidéo artistique » par trois groupes d’adolescentes issues de quartiers prioritaires de Besançon ;

"JOA (journées orientation avenir) - Hackez les stéréotypes", initiative de l’OPCO Atlas Bourgogne-Franche-Comté : Ateliers ludiques et interactifs, escape game et jeux de rôle animés par des professionnels locaux dans les collèges, les lycées et les universités de la région ;

Projet "Osez le numérique" du lycée Raoul Follereau de Belfort : Parcours annuel de promotion des métiers et des formations du numérique auprès des jeunes filles de seconde générale et technologique.

La restitution des projets est organisée durant le festival « D’Autres Formes» (porté par l’association lauréate Nouvelles Formes), qui se tient du 25 octobre au 2 novembre 2025 à Besançon.

L’appel à projets, lancé par la Région en 2024, visait à :