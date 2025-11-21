Le BesAC accueille encore un gros morceau au palais des sports

Pour leur dernier match de la phase aller, les Bisontins accueillent ce vendredi 21 novembre 2025 Orchies au palais des sports de Besançon.

Nationale 1 : BesAC - Orchies, vendredi 21 novembre à 20h, au palais des sports

En début de saison Orchies était considéré comme une des grosses cylindrées de la division, forte de son phénomène Joe Burton, le MVP de l’année dernière. Mais ce dernier s'est gravement blessé à un pied et est soumis à un arrêt longue durée. Pour autant, la formation nordiste a compilé 9 victoires pour 4 défaites et reste en haut du classement : 3e ex aequo avec un match de plus déjà joué.

Orchies, c'est assurément du lourd notamment avec sa riche ligne arrière Blanc, Ebang, Verraghe, Tiberghien ou le poste 4 Hanquiez. Une statistique suffit à situer le danger : 45 % de réussite collective à 3 pts. La plupart du temps, des tirs chirurgicaux qui font mal à l'adversaire et lui mine le moral, sachant aussi que la défense orchisienne fait partie des meilleures avec seulement 74 pts encaissés par match.

Toutefois les Nordistes ne sont pas infaillibles. Pour preuve, leur toute récente défaite à domicile contre Berck, l'ambitieux voisin (82-86). Mais c'est donc aussi une équipe sensiblement touchée par ce revers contre Berck et en quête de rachat que le BesAC va devoir affronter ce vendredi. Un BesAC encore frustré de sa très courte et cruelle défaite subie à Charleville (82-81) dans un match qui aurait tout aussi bien pu basculer du côté comtois. Une fois de plus la pièce est retombée du mauvais côté.

David Hook, le guide

Pour espérer rivaliser, le BesAC va donc devoir livrer une partition XXL. À commencer défensivement avec la solidarité et l'intensité nécessaires notamment face aux artilleurs nordistes. Et puis en attaque, il faudra prendre soin de la balle, l'utiliser au mieux pour rendre les mouvements offensifs plus fluides avec de l'alternance en s'appuyant tant sur sa base extérieure qu’intérieure.

Dans ce contexte, le BesAC espère voir David Hook repositionné au poste d'ailier, rééditer sa très belle et prolixe performance affichée à Charleville et surtout devenir le guide d'un ensemble qui doit d'abord reprendre confiance pour enrayer cette sinistrose engendrée par un mauvais bilan et par tous ces matches à portée de fusil qui ont fini par mal tourner.

Tout au long de la semaine, Laurent Kleefstra a beaucoup échangé avec sa troupe pour qu'elle continue à manifester de l'envie et reste compétitive. Il est certain qu'une victoire contre Orchies ferait le plus grand bien avant la trêve internationale de deux semaines et de ré-attaquer fort le vendredi 5 décembre au palais des sports contre le leader Le Havre.

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Hanck (cap.), Eliezer-Vanerot, Hook, Cagnet, Cluysen, Bilau, Nkombou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot