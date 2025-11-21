Vendredi 21 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Sport

Le BesAC accueille encore un gros morceau au palais des sports

Publié le 21/11/2025 - 08:47
Mis à jour le 21/11/2025 - 08:39

Pour leur dernier match de la phase aller, les Bisontins accueillent ce vendredi 21 novembre 2025 Orchies au palais des sports de Besançon. 

© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou

Nationale 1 : BesAC - Orchies, vendredi 21 novembre à 20h, au palais des sports

En début de saison Orchies était considéré comme une des grosses cylindrées de la division, forte de son phénomène Joe Burton, le MVP de l’année dernière. Mais ce dernier s'est gravement blessé à un pied et est soumis à un arrêt longue durée. Pour autant, la formation nordiste a compilé 9 victoires pour 4 défaites et reste en haut du classement : 3e ex aequo avec un match de plus déjà joué.

Orchies, c'est assurément du lourd notamment avec sa riche ligne arrière Blanc, Ebang, Verraghe, Tiberghien ou le poste 4 Hanquiez. Une statistique suffit à situer le danger : 45 % de réussite collective à 3 pts. La plupart du temps, des tirs chirurgicaux qui font mal à l'adversaire et lui mine le moral, sachant aussi que la défense orchisienne fait partie des meilleures avec seulement 74 pts encaissés par match.

Toutefois les Nordistes ne sont pas infaillibles. Pour preuve, leur toute récente défaite à domicile contre Berck, l'ambitieux voisin (82-86). Mais c'est donc aussi une équipe sensiblement touchée par ce revers contre Berck et en quête de rachat que le BesAC va devoir affronter ce vendredi. Un BesAC encore frustré de sa très courte et cruelle défaite subie à Charleville (82-81) dans un match qui aurait tout aussi bien pu basculer du côté comtois. Une fois de plus la pièce est retombée du mauvais côté. 

David Hook, le guide

Pour espérer rivaliser, le BesAC va donc devoir livrer une partition XXL. À commencer défensivement avec la solidarité et l'intensité nécessaires notamment face aux artilleurs nordistes. Et puis en attaque, il faudra prendre soin de la balle, l'utiliser au mieux pour rendre les mouvements offensifs plus fluides avec de l'alternance en s'appuyant tant sur sa base extérieure qu’intérieure.

Dans ce contexte, le BesAC espère voir David Hook repositionné au poste d'ailier, rééditer sa très belle et prolixe performance affichée à Charleville et surtout devenir le guide d'un ensemble qui doit d'abord reprendre confiance pour enrayer cette sinistrose engendrée par un mauvais bilan et par tous ces matches à portée de fusil qui ont fini par mal tourner.

Tout au long de la semaine, Laurent Kleefstra a beaucoup échangé avec sa troupe pour qu'elle continue à manifester de l'envie et reste compétitive. Il est certain qu'une victoire contre Orchies ferait le plus grand bien avant la trêve internationale de deux semaines et de ré-attaquer fort le vendredi 5 décembre au palais des sports contre le leader Le Havre.

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Hanck (cap.), Eliezer-Vanerot, Hook, Cagnet, Cluysen, Bilau, Nkombou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot

basket-ball besAC National 1 palais des sports

Publié le 21 novembre à 08h47 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Étalans
Sport

Les inscriptions pour la prochaine édition de la Doubstacles à Étalans sont ouvertes

La course d’obstacles organisée par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté du sport universitaire revient le 29 mars 2026 à Étalans. Plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux seront proposés pour une ambiance à la fois sportive et conviviale promettent les organisateurs. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

course d'obstacles inscriptions ligue de sport universitaire
Publié le 16 novembre à 08h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Encore une défaite cruelle et rageante pour le BesAC à Charleville

Vendredi soir à Charleville, le BesAC s’est incliné d’un tout petit point dans un match qu'il aurait pourtant fallu gagner dans la perspective de la phase 2 du championnat, face à un concurrent tout aussi mal classé que la troupe bisontine. Voilà qui commence à faire beaucoup… Pas bon pour le moral, pas bon pour le classement à une semaine de recevoir Orchies au palais des Sports de Besançon.

basket-ball besAC défaite National 1
Publié le 15 novembre à 09h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

BesAC : aller à Charleville ce vendredi soir

Le BesAC jouera déjà ce vendredi 14 novembre l'avant-dernier match de la phase aller du championnat de Nationale 1. Avec à son compteur seulement deux victoires contre Metz et Salon de Provence. Sans doute pas à la hauteur de ce qui était attendu. 

basket besAC
Publié le 14 novembre à 17h21 par Macommune.info
Besançon
Sport

Un déplacement à Charleville sans Fred Thomas pour le BesAC qui se sépare de l’américain

Le BesAC jouera ce vendredi 14 novembre 2025 à Charleville l’avant-dernier match de la phase aller du championnat de Nationale 1. Avec à son compteur seulement deux victoires contre Metz et Salon-de-Provence, le BesAC est désormais contraint à faire des choix et a préféré se séparer de l’américain Fred Thomas. 

basket-ball besAC départ National
Publié le 14 novembre à 11h38 par Macommune.info
Besançon
Sport

Procédure : le Havre obtient gain de cause, match perdu pour le Besac

La Fédération française de basket-ball (FFBB) avait en première instance retiré la victoire du Havre acquise face au BesAC lors du match d’ouverture de la saison de N1 pour un imbroglio administratif. Plaidant l’erreur administrative, le STB a finalement obtenu gain de cause en commission d’appel, privant le BesAC du point de la victoire a-t-on appris mercredi 12 novembre 2025. 

basket-ball besAC commission National 1
Publié le 13 novembre à 09h23 par Macommune.info
Besançon
Sport

En images – Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 

Samedi 8 novembre 2025 de 15h00 à 23h45, plus de 1.000 personnes se sont données rendez-vous autour du carré bleu pour assister à 28 combats de boxe anglaise au grand Kursaal de Besançon. Une salle colorée dans une ambiance lumineuse avec jets de fumée et captation vidéo qui n’a rien à envier aux grandes organisations. Le gala organisé par Morrade Hakkar, directeur technique, et Philippe Haag, président du Local Boxe Club, en partenariat avec la ville de Besançon et SMCI a été un franc succès qui marque une nouvelle étape franchie dans le développement de l’association sportive.

boxe combat grand kursaal local boxe club
Publié le 9 novembre à 13h50 par Macommune.info

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 0.44
légères chutes de neige
le 21/11 à 09h00
Vent
2.76 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
92 %
 