Le Bisontin détenu en Iran est acquitté

Accusé d’espionnage, Lennart Monterlos est détenu depuis le 16 juin dernier contre son gré par les autorités iraniennes. Le Bisontin a été acquitté ce 6 octobre 2025.

Lennart Monterlos avait été arrêté le 16 juin dernier alors qu’il effectuait un périple à vélo. Rapidement accusé "d’avoir commis un délit", il avait été arrêté. Il se trouverait actuellement à l’ambassade de France à Téhéran, selon radio France.

Cet acquittement intervient dans un contexte tendu ou deux Français sont encore retenus : Cécile Kohler et Jacques Paris.

L’Iran de son côté, réclame la libération de Mahdieh Esfandiari, détenue en France pour avoir promu le terrorisme sur les réseaux sociaux.