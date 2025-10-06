Le Bisontin détenu en Iran est acquitté

Lennart Monterlos avait été arrêté le 16 juin dernier alors qu’il effectuait un périple à vélo. Rapidement accusé "d’avoir commis un délit", il avait été arrêté. Il se trouverait actuellement à l’ambassade de France à Téhéran, selon radio France.
Cet acquittement intervient dans un contexte tendu ou deux Français sont encore retenus : Cécile Kohler et Jacques Paris.
L’Iran de son côté, réclame la libération de Mahdieh Esfandiari, détenue en France pour avoir promu le terrorisme sur les réseaux sociaux.
