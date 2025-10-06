Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers Société

Le Bisontin détenu en Iran est acquitté

Publié le 06/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 06/10/2025 - 17:05

Accusé d’espionnage, Lennart Monterlos est détenu depuis le 16 juin dernier contre son gré par les autorités iraniennes. Le Bisontin a été acquitté ce 6 octobre 2025.

© DR
© DR

Lennart Monterlos avait été arrêté le 16 juin dernier alors qu’il effectuait un périple à vélo. Rapidement accusé "d’avoir commis un délit", il avait été arrêté. Il se trouverait actuellement à l’ambassade de France à Téhéran, selon radio France.

Cet acquittement intervient dans un contexte tendu ou deux Français sont encore retenus : Cécile Kohler et Jacques Paris.

L’Iran de son côté, réclame la libération de Mahdieh Esfandiari, détenue en France pour avoir promu le terrorisme sur les réseaux sociaux.

diplomatie disparition iran

Publié le 6 octobre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

L’enseigne "Au Bureau" arrive à Dole
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 12.78
partiellement nuageux
le 06/10 à 18h00
Vent
1.67 m/s
Pression
1027 hPa
Humidité
83 %
 