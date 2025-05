Le chef Vivien Songzoni concocte un menu gourmand à près de 1.000 patients du CHU de Besançon

QUOI DE 9 ? • My cycle est un réseau de magasins bisontins spécialisés dans la vente, la location et l’entretien de vélos. Sa large gamme de cycles (musculaires et électriques) répond à l’ensemble des usages, allant de la mobilité urbaine au tout-terrain. Pour aller un peu plus loin, deux nouvelles marques sont proposées : Orbea et BMC