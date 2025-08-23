Samedi 23 Août 2025
Le FC Sochaux subit son premier revers de la saison à Rouen

Publié le 23/08/2025 - 09:41
Mis à jour le 23/08/2025 - 09:41

Les Sochaliens se sont finalement inclinés 3-1 vendredi 22 août 2025 sur la pelouse de Rouen dans le cadre de la troisième journée de National. 

© Facebook FCSM
National : Rouen - FC Sochaux-Montbéliard : 3-1

Premier revers pour les Jaune & Bleus qui ont tenu bon jusqu’à la 22e minute avant d’être sanctionnés par une frappe limpide de Benzia à la 22’. Mené au score, le FCSM a pu revenir à égalité grâce à un penalty transformé de Boubacar Fofana juste avant la pause (44’).

Mais en deuxième mi-temps, les Normands ont rapidement pris les rênes de la rencontre en doublant la marque dès la reprise grâce à Bassin (46’) avant que Gerbeaud ne mette définitivement un terme au débat à la 84e minute de jeu. 

Le FC Sochaux-Montbéliard pourra tenter de repartir vers l’avant dès le 29 août prochain lors de la prochaine rencontre prévue à Bonal face au Stade Briochin. 

