Mercredi 3 Décembre 2025
Le Festi’Neuch dévoile les premiers artistes de son édition 2026

Publié le 03/12/2025 - 11:15
Mis à jour le 03/12/2025 - 10:33

Le Festi’Neuch qui se tiendra du 11 au 14 juin 2026, a dévoilé les premiers artistes qui seront à l’affiche de 25e édition. Découvrez la programmation jour par jour.

Festi'Neuch 2025 © Stéphane Besson
Festi'Neuch 2025 © Stéphane Besson

Jeudi 11 juin :

  • Feu ! Chatterton
  • Jean-Louis Aubert
  • Les Wampas

Vendredi 12 juin :

  • Adèle Castillon
  • Bamby
  • Ben Mazué
  • Odezenne
  • Perceval
  • THÉA
  • Vald x Vladimir Cauchemar x Todiefor

Samedi 13 juin :

  • Asfar Shamsi
  • Kneecap
  • Miki
  • Sam Sauvage
  • Sébastien Tellier
  • The Hives
  • Vanessa Paradis

Dimanche 14 juin :

  • Gaël Faye
  • Imany
  • Junior Tshaka
  • Lorie
  • Mari Froes
  • Styleto

La billetterie est d’ores et déjà en ligne : festineuch.seetickets.com

Tarifs : 

  • Billets journaliers à CHF 69.-
  • Billets enfants (4-12 ans) à CHF 3.-
  • Abonnements 3 jours à CHF 166.-
  • Abonnement 4 jours à CHF 199.-

Publié le 3 décembre à 11h15 par Alexane
