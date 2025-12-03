Le Festi’Neuch dévoile les premiers artistes de son édition 2026

Jeudi 11 juin :
- Feu ! Chatterton
- Jean-Louis Aubert
- Les Wampas
Vendredi 12 juin :
- Adèle Castillon
- Bamby
- Ben Mazué
- Odezenne
- Perceval
- THÉA
- Vald x Vladimir Cauchemar x Todiefor
Samedi 13 juin :
- Asfar Shamsi
- Kneecap
- Miki
- Sam Sauvage
- Sébastien Tellier
- The Hives
- Vanessa Paradis
Dimanche 14 juin :
- Gaël Faye
- Imany
- Junior Tshaka
- Lorie
- Mari Froes
- Styleto
La billetterie est d’ores et déjà en ligne : festineuch.seetickets.com
Tarifs :
- Billets journaliers à CHF 69.-
- Billets enfants (4-12 ans) à CHF 3.-
- Abonnements 3 jours à CHF 166.-
- Abonnement 4 jours à CHF 199.-