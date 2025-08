Le festival de l’agriculture revient les 23 et 24 août 2025 à Boursières

Les samedi et dimanche 23 et 24 août 2025, le festival de l’agriculture revient pour une nouvelle édition intitulée "Venez, on Labour’sière !". Organisé cette année dans le canton de Fresne-Scey, cet évènement se veut réunir le monde agricole et le grand public autour d’une "passion commune" pour l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.